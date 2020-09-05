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    У світі

    Білоруська опозиціонерка втекла до Польщі

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    <span>Вольга Кавалькова</span> - Білоруська опозиціонерка втекла до Польщі
    Вольга Кавалькова
    Фото Officelife

    Координаційна рада готує заяву з приводу виїзду Кавалькової до Польщі

    Довірена особа кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської і член президії координаційної ради Вольга Кавалькова залишила Білорусь та перебуває у Польщі.

    Про це повідомляє Радыё Свабода.

    «Ми підтверджуємо, що Вольга зараз перебуває У Польщі», – заявив прессекретар Координаційної ради білоруської опозиції Антон Раднянков.

    Зараз Координаційна рада готує заяву з приводу виїзду Кавалькової до Польщі.

    Вольга Кавалькова, довірена особа кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської, була затримана 24 серпня біля прохідної Мінського тракторного заводу, куди вона прибула з представником страйкового комітету МТЗ Сергієм Дилевським, щоб обговорити ситуацію зі страйком працівників.

    Кавалькову засудили до 10 днів адміністративного арешту за участь у «несанкціонованому масовому заході». 3 вересня закінчився 10-денний термін арешту, але того ж дня Кавалькову знову засудили ще до 15 діб та визнали винною в участі в мітингу біля готелю «Планета» 23 серпня. Досі невідомо, як Кавалькову випустили до закінчення терміну арешту.

    У Білорусі з 9 серпня йдуть масові акції протесту проти результатів виборів президента, на яких переможцем оголошений Александр Лукашенко.

    Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

    Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

    Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

    Як повідомлялося, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

    Фігурантам списку заборонено в’їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

    Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

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