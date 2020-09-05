  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Білорусі стався потужний вибух на фабриці (відео)

    • Розсилка
    У білоруському Міністерстві надзвичайних ситуацій поки не надають інформації щодо причини пожежі - У Білорусі стався потужний вибух на фабриці (відео)
    У білоруському Міністерстві надзвичайних ситуацій поки не надають інформації щодо причини пожежі
    Скріншот з відео

    Вибух стався під час пожежі на фабриці художньої інкрустації

    У суботу, 5 вересня, в білоруському місті Жлобин під час пожежі на фабриці художньої інкрустації стався вибух, передає TUT.by.

    «У Жлобині відкритим вогнем горить фабрика художньої інкрустації», – йдеться в повідомленні.

    У білоруському Міністерстві надзвичайних ситуацій поки не надають інформації про причини пожежі. Постраждалих немає.

    Нагадаємо, у ніч на 4 вересня сталося загоряння приміщення на території недіючої птахофабрики у с. Зелений Бір Васильківського району Київщини. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 02:02. Рятувальники за чотири години ліквідували пожежу.

    Як повідомлялося, у Полтавській області сталась масштабна пожежа на сміттєзвалищі. До гасіння залучено півсотні рятувальників. Вогонь уже знищив сміття на площі 2,2 га.

    Читайте також:
    Пожежа у столичній висотці з трагічними наслідками: рятувальники показали відео з дрона
    пожежа Білорусь вибух рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ