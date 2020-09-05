У Білорусі стався потужний вибух на фабриці (відео)



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У білоруському Міністерстві надзвичайних ситуацій поки не надають інформації щодо причини пожежі Скріншот з відео

Вибух стався під час пожежі на фабриці художньої інкрустації

У суботу, 5 вересня, в білоруському місті Жлобин під час пожежі на фабриці художньої інкрустації стався вибух, передає TUT.by.

«У Жлобині відкритим вогнем горить фабрика художньої інкрустації», – йдеться в повідомленні.

У білоруському Міністерстві надзвичайних ситуацій поки не надають інформації про причини пожежі. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня сталося загоряння приміщення на території недіючої птахофабрики у с. Зелений Бір Васильківського району Київщини. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 02:02. Рятувальники за чотири години ліквідували пожежу.

Як повідомлялося, у Полтавській області сталась масштабна пожежа на сміттєзвалищі. До гасіння залучено півсотні рятувальників. Вогонь уже знищив сміття на площі 2,2 га.

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