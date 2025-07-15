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Для низки мешканців Європи відпустка поза домом залишається мрією: дослідження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Для низки мешканців Європи відпустка поза домом залишається мрією: дослідження
Більше чверті населення ЄС не може дозволити собі тижневу відпустку поза домом
фото із відкритих джерел

Євростат: тижневу відпустку поза домом не можуть собі дозволити 27% населення ЄС

Близько 27% населення Європейського союзу віком від 16 років не змогли дозволити собі торік тижневу відпустку далеко від дому. Про це свідчать дані, опубліковані Європейським статистичним управлінням (Eurostat), пише «Главком».

У 2024 році 27% населення ЄС у віці 16 років і старше не могли дозволити собі один тиждень щорічної відпустки поза домом. Найвища частка людей, які не можуть дозволити собі тижневу щорічну відпустку, була зафіксована в Румунії (58,6 %), Греції (46%) і Болгарії (41,4%).

Цей показник знизився на 1,5 відсоткові пункти порівняно з 2023 роком та на 10,6 п.п. порівняно із 2014 роком.

Для порівняння, у Люксембурзі лише 8,9% громадян, у Швеції – 11,6%, а в Нідерландах – 13% не могли дозволити собі тижневу відпустку далеко від дому.

В Іспанії частка тих, хто не може собі дозволити тижневу відпустку поза домом, склала 33,4% минулого року, в Італії – 31,4%, у Польщі – 25,5%, у Франції – 22%, у Німеччині – 20,8%, в Австрії – 18,9%

Нагадаємо, у розпал літнього сезону на під'їздах до легендарних Шацьких озер, зокрема до озера Світязь, утворилися кількакілометрові затори. Тисячі відпочивальників з усіх куточків України масово рушили до перлини Волині, щоб насолодитися кришталево чистою водою, спекотним сонцем, а також поласувати знаменитими пончиками та свіжою рибою просто на березі.
 

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Теги: Європа статистика відпустка населення

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