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У Путіна є два союзники. Зеленський виступив на конференції в Римі

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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У Путіна є два союзники. Зеленський виступив на конференції в Римі
Президент України під час виступу на конференції з відновлення України в Римі
скріншот з відео

Президент України наголосив на важливості захисту енергетики

Російський диктатор Володимир Путін має лише двох справжніх союзників у війні проти України – терор і зиму. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Конференції з відновлення України у Римі. Інформує «Главком» з посиланням на трансляцію наживо.

«Путін має лише двох справжніх «союзників» – терор і зиму. Ми маємо реагувати на обидва», – зазначив Зеленський.

Президент також підкреслив важливість інвестицій у сектор енергетики, який Росія намагається вразити щозими.

«На цій конференції представлено понад 500 компаній. Готові до підписання близько 200 угод на загальну суму понад 10 мільярдів євро. Все це має бути повністю реалізовано. І, будь ласка, давайте також зосередимося на енергетиці», – додав він.

Раніше «Главком» інформував, що президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули на Конференцію з відновлення України у Римі. У заході візьмуть участь представники понад 90 країн, зокрема 80 глав держав і урядів, особисто, або віртуально.

Також «Главком» повідомляляв, що 10 липня у Римі стартує дводенна Конференція з питань відновлення України (URC-2025), у якій беруть участь представники урядів, міжнародних організацій, бізнесу та громадського сектору. В рамках заходу відбудеться зустріч лідерів «коаліції охочих». На конференції обговорять ключові напрямки відбудови країни та залучення інвестицій.

До того ж, «Главком» сповіщав, що конфлікт між прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном може поставити під загрозу єдність «коаліції охочих», яка підтримує Україну. 

 

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Теги: війна путін Європа Володимир Зеленський Італія

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