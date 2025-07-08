Міністр економіки Швейцарії закликав громадян пити більше вина
Швейцарцям слід пити більше вина для стимулювання виноробної галузі, каже міністр
Міністр економіки Швейцарії Гай Пармелен закликав громадян пити більше вина через падіння споживання спиртного в країні, проте далеко не всім сподобалася ця пропозиція. Як повідомляє «Главком» із посиланням на видання Le Monde, споживання вина в Європі стрімко падає, особливо серед молоді.
«Хоча уряд належним чином сприяє охороні здоров'я населення, міністр економіки та сільського господарства стурбований невдачами у виноробній галузі», – йдеться у статті.
Споживання швейцарських вин у 2024 році впало на 16%. Світове споживання спиртного минулого року досягло 214 млн. гектолітрів, а це найнижчий рівень з 1961 року. Частка швейцарського винного ринку втратила майже 4 відсоткові пункти за один рік, знизившись з 38,9% до 35,5%.
Щоб хоч якось змінити ці показники, голова Мінекономіки вирішив діяти рішуче: закликав місцевих охочіше пити вино, аби підвищувати кількість споживання спиртного у країні. Тільки більшість не просто не оцінили цей задум, а зовсім дорікнули політика.
«Міністерство охорони здоров'я вкладає багато грошей та ресурсів, щоб молодь не пила алкоголь, а дорослі пили менше. І тут раптово з'являється федеральний радник з іншого департаменту та закликає населення пити вино», – щиро дивується депутат від партії зелених Мануела Вайхельт.
До слова, Європа виробляє вино з токсичними хімікатами. Улюблена пляшка європейського вина, може приховувати небезпеку. Уявіть, що замість ноток сливи чи цитрусових у кожному ковтку може бути присмак «вічних хімікатів» – токсичних сполук, які не розкладаються в природі.
Нове дослідження шокувало: у винах, вироблених в Європі за останні кілька років, виявлено трифтороцтову кислоту (TFA) – побічний продукт PFAS, хімічних речовин, що були створені, аби витримувати найекстремальніші умови. Але ці речовини залишаються в екосистемі й потрапляють до нашого столу.