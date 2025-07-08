Швейцарцям слід пити більше вина для стимулювання виноробної галузі, каже міністр

Міністр економіки Швейцарії Гай Пармелен закликав громадян пити більше вина через падіння споживання спиртного в країні, проте далеко не всім сподобалася ця пропозиція. Як повідомляє «Главком» із посиланням на видання Le Monde, споживання вина в Європі стрімко падає, особливо серед молоді.

«Хоча уряд належним чином сприяє охороні здоров'я населення, міністр економіки та сільського господарства стурбований невдачами у виноробній галузі», – йдеться у статті.

Споживання швейцарських вин у 2024 році впало на 16%. Світове споживання спиртного минулого року досягло 214 млн. гектолітрів, а це найнижчий рівень з 1961 року. Частка швейцарського винного ринку втратила майже 4 відсоткові пункти за один рік, знизившись з 38,9% до 35,5%.

Щоб хоч якось змінити ці показники, голова Мінекономіки вирішив діяти рішуче: закликав місцевих охочіше пити вино, аби підвищувати кількість споживання спиртного у країні. Тільки більшість не просто не оцінили цей задум, а зовсім дорікнули політика.

«Міністерство охорони здоров'я вкладає багато грошей та ресурсів, щоб молодь не пила алкоголь, а дорослі пили менше. І тут раптово з'являється федеральний радник з іншого департаменту та закликає населення пити вино», – щиро дивується депутат від партії зелених Мануела Вайхельт.

До слова, Європа виробляє вино з токсичними хімікатами. Улюблена пляшка європейського вина, може приховувати небезпеку. Уявіть, що замість ноток сливи чи цитрусових у кожному ковтку може бути присмак «вічних хімікатів» – токсичних сполук, які не розкладаються в природі.

Нове дослідження шокувало: у винах, вироблених в Європі за останні кілька років, виявлено трифтороцтову кислоту (TFA) – побічний продукт PFAS, хімічних речовин, що були створені, аби витримувати найекстремальніші умови. Але ці речовини залишаються в екосистемі й потрапляють до нашого столу.