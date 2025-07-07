Шацькі озера б'ють рекорди популярності: на під'їздах кілометрові затори

Світязь б'є рекорди популярності: на під'їздах до Шацьких озер утворилися кілометрові затори

У розпал літнього сезону, вихідними 5 та 6 липня, на під'їздах до легендарних Шацьких озер, зокрема до озера Світязь, утворилися кількакілометрові затори. Тисячі відпочивальників з усіх куточків України масово рушили до перлини Волині, щоб насолодитися кришталево чистою водою, спекотним сонцем, а також поласувати знаменитими пончиками та свіжою рибою просто на березі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Всн.

На Волині несподівані затори по дорозі на Шацькі озера. Сезон у розпалі, а Шацькі озера поволі претендують на звання «туристичної мекки» pic.twitter.com/Pe1Mc7AcUX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 7, 2025

Феномен Світязя: Чому всі їдуть сюди?

Озеро Світязь давно стало справжнім символом літа для багатьох українців. У нинішніх умовах війни, коли закордонні пляжні курорти стали недоступними для більшості через фінансові обмеження та заборону на виїзд для чоловіків призовного віку, Шацькі озера Волині стали чудовою та доступною альтернативою «закордонному» відпочинку.

Як повідомляє Всн, саме через такий сильний наплив туристів у неділю, 6 липня, знову утворився довжелезний затор – кількакілометрова черга автівок тягнулася в напрямку Шацьких озер. Однією з причин затримок, імовірно, стала перевірка документів на екопості «Венське», де прикордонники та працівники екологічної служби перевіряють документи й транспорт для забезпечення безпеки та контролю в прикордонному регіоні.

Аншлаг і перспективи сезону

Минулорічні показники вражають не мешне нинішнього сезону. Начальник відділу рекреації, пропаганди та екоосвіти Шацького національного природного парку Тарас Юрчук в коментарі «Високому Замку» зауважував на збільшенні потоку відпочивальників та рекордні показники відвідуваності озер.

«Наплив туристів незабаром може досягнути рівня до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У нас аншлаг! На 50−60% зростає кількість людей, які прибувають на вікенд. Очікуємо, що нинішнього сезону наш парк відвідає не менш ніж 150−160 тис жителів з усіх регіонів України»,– розповів Тарас Юрчук.

Незважаючи на те, що до Шацького національного природного парку належать 23 озера, потрапити сюди можна лише через екологічний пост, де здійснюється перевірка транспортних засобів та стягується екологічний внесок (від 5 грн за особу до 50 грн за вантажівку/автобус). Проте черги біля екологічного поста невеликі, а процедура проходить швидко.

Важливо зазначити, що хоча 15 сіл Шацької громади розташовані в п’ятикілометровій прикордонній смузі з Білоруссю (для в’їзду в яку потрібен спеціальний дозвіл), усі місця масового відпочинку на озерах не входять до меж цієї зони. Помітна тенденція до зростання частки військовослужбовців ЗСУ серед відпочивальників.

Цьогорічні ціни можуть відрізнятися.

Розваги та гастрономічні «родзинки»

На прибережній вулиці села Світязь пропонується широкий вибір житла – від баз відпочинку та готелів до котеджів і приватних садиб. Вартість житла варіюється від кількох сотень до кількох тисяч гривень за добу, що робить його вигіднішим, ніж у багатьох інших українських курортних містах.

Розваг на Світязі також не бракує: від прогулянок на яхті до острова з капітаном (близько тисячі гривень) до безлічі кулінарних насолод. Особливою «візитівкою» краю стали пончики з різними начинками – маком, джемом, чорницями, малиною, ожиною, згущеним молоком, вишнями, яблуками, сиром. На пляжі їх можна придбати за 50 грн, а на ринку – за 35-40 грн. Цікаво, що місцеві господині навіть пропонують «п'яні» та «тверезі» пончики, де перші готуються з додаванням невеликої кількості алкоголю для тіста.

Попри відсутність дискотек, концертів та гучних масових заходів, а також необхідність зважати на повітряні тривоги (хоча укриттів у селі Світязь немає), озеро Світязь залишається одним з найулюбленіших та найдоступніших місць для літнього відпочинку, залучаючи тисячі українців.

Нагадаємо, українські Карпати – це не просто гірський масив, це справжня перлина, яка вабить своєю дикою природою, краєвидами, кришталево чистим повітрям та унікальною культурою. Це ідеальне місце для відпочинку як для любителів активного туризму, так і для тих, хто шукає спокою та єднання з природою. З огляду на сприятливу погоду та різноманітність пропозицій, літо 2025 року обіцяє бути чудовим часом для подорожей українськими горами.