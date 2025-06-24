Саміт НАТО. Європу будуть готувати до самостійної оборони?

Саміт ознаменує різкий перелом у розвитку оборонних можливостей Альянсу

Саміт НАТО у Гаазі 25 червня триватиме лише 2,5 години і матиме формально-протокольний характер. Скорочений, задля задоволення побажань Президента США Трампа, саміт НАТО у Гаазі суттєво відрізнятиметься від попередніх зустрічей лідерів Альянсу.

І справа тут не лише у браку часу. Ніхто не хоче скандалів із Трампом, бо він може різко відреагувати на теми, де погляди США та Європи не збігаються. Через це не очікується змістовної дискусії або нових рішень щодо перспектив членства України в НАТО. Якщо не вдається змінити рішення Вашингтонського саміту Альянсу через позицію американського Президента, краще залишити їх чинними.

Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться на рівні МЗС – паралельно з вечерею лідерів та партнерів, яка відбудеться ввечері напередодні. Саміт НАТО з індо-тихоокеанською групою (Японія, Південна Корея та Австралія) скасовано, тому прибуття лідерів цих країн до Гааги не очікується. Не підтверджений також і візит Президента Зеленського. Хоча, окрім потенційної зустрічі з Трампом, у Гаазі запланована і його зустріч Генсекретарем НАТО та керівництвом ЄС.

Попри скорочений формат, саміт у Гаазі може стати одним із найважливіших за останні десятиліття. Мова йде про рішення збільшити оборонні видатки до 5 % ВВП. Ця цифра включатиме 3,5 % військових витрат та 1,5 % на фінансування пов’язаних з обороною проєктів. Сюди також входить військова допомога Україні. Зростання далеко не символічне, якщо врахувати, що всі союзники лише цього року досягли погодженого ще у 2014 році рівня у 2%.

Саміт ознаменує різкий перелом у розвитку оборонних можливостей Альянсу, як загалом, так і пропорційно, на користь активнішого залучення європейських партнерів. Це дасть можливість посилити їх відповідальність за безпеку Європи від загроз зі сходу, перш за все з боку Росії, на чому цілком обґрунтовано наполягає Вашингтон.

Окрім зростання кількості військ та озброєнь, зусилля європейських союзників будуть зосереджені і на розвитку ВПК. Російська агресія наочно продемонструвала технологічну відсталість багатьох країн-членів у цій сфері – на відміну від РФ, яка за останні роки активно мілітаризувала свою промисловість.

На полях Саміту НАТО у Гаазі 24 червня Київський Безпековий Форум проведе зустріч з іноземними політиками, дипломатами та експертами. Захід присвячений міжнародній підтримці України та реалізації двох ключових цілей – перемоги над російським агресором і членству України у НАТО. Це – частина послідовної міжнародної кампанії КБФ. Серед основних учасників – члени Парламентської Асамблеї НАТО, позиція яких має безпосередній вплив на ухвалення політичних рішень у межах Альянсу.