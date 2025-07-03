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Україна намагається отримати дозвіл на купівлю зброї США через Європу – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна намагається отримати дозвіл на купівлю зброї США через Європу – Politico
Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила частину військової допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Кілька європейських урядів вивчають плани закупівлі зброї зі своїх оборонних бюджетів для передачі Україні

Україна змінює тактику на тлі скорочення поставок зброї від Сполучених Штатів. Київ планує попросити Вашингтон дозволити Європі закуповувати американську зброю для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Зазначається, що кілька європейських урядів вивчають плани закупівлі американської зброї зі своїх оборонних бюджетів для передачі Україні. «Гроші будуть зараховуватися в нову суму витрат НАТО на оборону, але поки що немає ніяких твердих зобов'язань. Ці поставки повинні будуть здійснюватися зі схвалення уряду США, і це питання поки обговорюється», – пише Politico.

Як зазначають журналісти, однією з важливих проблем є обмеження, які США зазвичай накладають на союзників, що використовують американську зброю. У часи адміністрації Байдена британські ракети Storm Shadow не відправлялися до Києва, оскільки в них містилися американські деталі. Частина переговорів буде присвячена цим дозволам, сказав виданню український чиновник. Однак поки не зрозуміло, чи задовольнять Сполучені Штати такі запити, йдеться в матеріалі.

При цьому наголошується, що під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом ідея відправки більшої кількості оборонної зброї до Києва була сприйнята позитивно. «Людина, безпосередньо поінформована про зустріч, схарактеризувала її як «справді позитивну», зазначивши, що Трамп, мабуть, був «співчутливим» і «розуміючим». Інша людина, поінформована про обмін думками між двома лідерами, сказала, що він був «продуктивним» і пройшов «дуже, дуже добре», - пише Politico.

Як зазначає Politico, до цього тижня допомога надходила в Україну через Польщу і, за словами одного з представників адміністрації, мала тривати ще кілька місяців, залежно від розміру кожного пакета. Заплановані пакети були схожі за складом на раніше відправлені, включно з артилерійськими снарядами, стрілецькою зброєю і ракетами протиповітряної оборони, але несподіване скасування поставок зброї Пентагоном створило деяку невизначеність.

«З огляду на той факт, що деякі види зброї, які мають для нас критично важливе значення, не виробляються ні ким у демократичному світі, окрім США, ми разом із нашими європейськими партнерами готові їх придбати», – розповів журналістам український чиновник.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Рішення про призупинення ухвалили через кілька тижнів після того, як Гегсет опублікував меморандум із вимогою провести перевірку американських запасів боєприпасів. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти хуситів у Ємені та для захисту Ізраїлю й союзників від Ірану, запаси США значно скоротилися.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила частину військової допомоги Україні, яка вже зберігалася на складах у Польщі.

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Теги: Європа військова допомога США

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