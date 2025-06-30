Тривожна статистика від ДСНС: 98 людей, з них вісім дітей, загинули на воді протягом червня

У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність

Рятувальники закликають громадян бути максимально обачними під час відпочинку біля водойм

Протягом червня в Україні на водоймах загинуло 98 осіб, серед загиблик – вісім дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як повідомили в ДСНС, лише за останній тиждень вода забрала життя дев'яти людей, з них – двоє дітей. Одним із найтрагічніших випадків стало загибель 13-річного хлопчика в Харківській області: дитина зникла під час купання у річці, тіло знайшли водолази.

Повідомляється, що з початку 2025 року на воді загинуло вже 467 осіб, серед них 28 дітей.

У більшості випадків трагедії стаються через нехтування елементарними правилами безпеки: купання в необладнаних місцях, перебування у воді в нетверезому стані або без нагляду дорослих.

Рятувальники закликають громадян бути максимально обачними під час відпочинку біля водойм.

«У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність. Вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Тернопільщині загинув чоловік, намагаючись витягти з річки свого онука, який тонув.

Зазначається, що інцидент трапився на річці Дністер у Золотопотоцькій громаді, що в Бучацькому районі. За словами очевидців, увечері 24 червня 58-річний чоловік прийшов з онуками на річку купатися. Один із них почав тонути.

Тоді чоловік кинувся у воду, щоб урятувати онука. Йому вдалося виштовхати дитину на мілину, але сам вибратися з річки він уже не зміг. Очевидці витягнули тіло дідуся, однак уже не змогли його реанімувати. Дитина вижила.

До слова, на Вінниччині сталась трагедія на водоймі у місті Бершадь. 28-річний чоловік потонув під час перепливання річки.

До рятувальників надійшло повідомлення про зникнення чоловіка під час відпочинку на водоймі. Як повідомили очевидці, чоловік, перебуваючи на відпочинку з родиною, вирішив переплисти річку Дохна.