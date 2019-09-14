З палацу у Британії, де народився Черчилль, вкрали золотий унітаз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Золотий унітаз художника Мауріціо Каттелана

Зроблений з чистого 18-каратного золота унітаз – це твір мистецтва

У Британії був вкрадений туалет з чистого золота, встановлений в колишньому будинку Вінстона Черчилля.

Про це повідомляє Sky News.

Зроблений з чистого 18-каратного золота унітаз – це твір мистецтва під назвою «Aмерика» італійського концептуального художника Мауріціо Каттелана. Його вартість перевищує мільйон євро.

Експонат був присутній у Бленхеймському палаці, де народився Черчилль, в якості інсталяції на художній експозиції. Унітазом можна було скористатися, при цьому музейний охоронець знаходився поруч за дверима туалету.

Поліція підтвердила, що унітаз був вкрадений і що вони проводять розслідування.

Туалет досі не знайшли, але у зв’язку з крадіжкою був заарештований 66-річний чоловік.

Поліція отримала повідомлення про крадіжку о 4.57 ранку суботи. Зловмисники проникли до палацу вночі і покинули місце злочину приблизно о 4.50 ранку. Оскільки унітаз був підключений до системи каналізації і водогону, його крадіжка завдала істотної шкоди і привела до затоплення.

У 2016 році інсталяція виставлялася в Нью-Йорку в музеї Гуггенхейма.

Нагадаємо, у 2018 році знаменитий Музей Гуггенхайма в Нью-Йорку відмовився позичити Білому дому картину Ван Гога, натомість запропонувавши встановити у резиденції Дональда Трампа золотий унітаз художника Мауріціо Каттелана.