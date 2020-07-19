Біля посольства США у Багдаді розірвались три ракети від «Катюші»



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Посольство США в Багдаді розташовується в «зеленій зоні»

Інформації про загиблих або постраждалих немає

У столиці Іраку, Багдаді біля посольства США розірвались три ракети з радянського комплексу «Катюша».

Про це повідомляють Alsumaria News, Baghdad Today та Mehr.

Як повідомили журналістам джерела в іракських силах безпеки, три ракети розірвались у так званій зеленій зоні Багдада. У цій зоні розташовані диппредставництва низки західних країн, зокрема США.

Інформації про загиблих або постраждалих немає. Джерела не кажуть, хто саме запустив ракети, однак ізраїльські ЗМІ повідомляють, що за атакою стоять проіранські бойовики.

Зазвичай американське посольство або військові бази США в Іраку атакують саме проіранські воєнізовані формування.

Нагадаємо, навесні цього року біля посольства США в Багдаді також впали кілька ракет.

До слова, США обіцяють 10 млн доларів за інформацію про ватажка ІДІЛ.