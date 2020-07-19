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    У світі

    В американському місті Піорія сталася стрілянина, 12 поранених

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    <p>Інформації про затриманих наразі немає.&nbsp;Поліція&nbsp;проводить розслідування інциденту</p> - В американському місті Піорія сталася стрілянина, 12 поранених

    Інформації про затриманих наразі немає. Поліція проводить розслідування інциденту

    Двоє постраждалих знаходяться у важкому стані, з вогнепальними пораненнями в шию

    У штаті Іллінойс у місті Піорія у ніч проти неділі сталася стрілянина, внаслідок якої отримали поранення дванадцять людей.

    Про це інформує WGLT.

    «Управління поліції Піорії розслідує стрілянину, що спричинила поранення десятка людей на березі місцевої річки в неділю вранці», – йдеться у повідомленні.

    Офіцер поліції Піорії Емі Дотсон заявив, що поліцейськіпоранені отримали повідомлення про інцидент о 4:45 ранку. У районі, на момент початку стрілянини, зібралося близько 200 людей.

    Дванадцять людей отримали вогнепальні поранення. Двох людей перевезли до шпиталю швидкою допомогою, а ще 10 – приватним транспортом.

    Дотсон сказав, що двоє постраждалих знаходяться у важкому стані, з вогнепальними пораненнями в шию.

    Інформації про затриманих наразі немає. Поліція проводить розслідування інциденту.

    Раніше повідомлялося, що у Чернівцях між двома особами сталася бійка, в ході якої один вистрілив із бойового пістолета.

    Нагадаємо, 15 червня, у Володарській центральній районній лікарня сталася страшна трагедія – пацієнт із психічними розладами завдав смертельне ножове поранення лікарю. Бригада швидкої привезла до лікарні пацієнта в супроводі поліцейських. Їх викликали місцеві мешканці, бо родич, який приїхав із Києва в гості, раптом почав поводитися агресивно.

    До слова, 8 липня у Києві на вулиці Соломії Крушельницької в житловому комплексі сталася стрілянина. Стрілянина сталась недалеко від місця вибуху в будинку на вулиці Соломії Крушельницької.

    Як повідомлялося, на Львівщині чоловік посварився з охоронцем лікарні і вистрілив йому в ногу, зловмисника затримали.

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