В американському місті Піорія сталася стрілянина, 12 поранених
Інформації про затриманих наразі немає. Поліція проводить розслідування інциденту
Двоє постраждалих знаходяться у важкому стані, з вогнепальними пораненнями в шию
У штаті Іллінойс у місті Піорія у ніч проти неділі сталася стрілянина, внаслідок якої отримали поранення дванадцять людей.
Про це інформує WGLT.
«Управління поліції Піорії розслідує стрілянину, що спричинила поранення десятка людей на березі місцевої річки в неділю вранці», – йдеться у повідомленні.
Офіцер поліції Піорії Емі Дотсон заявив, що поліцейськіпоранені отримали повідомлення про інцидент о 4:45 ранку. У районі, на момент початку стрілянини, зібралося близько 200 людей.
Дванадцять людей отримали вогнепальні поранення. Двох людей перевезли до шпиталю швидкою допомогою, а ще 10 – приватним транспортом.
Дотсон сказав, що двоє постраждалих знаходяться у важкому стані, з вогнепальними пораненнями в шию.
Інформації про затриманих наразі немає. Поліція проводить розслідування інциденту.
Раніше повідомлялося, що у Чернівцях між двома особами сталася бійка, в ході якої один вистрілив із бойового пістолета.
Нагадаємо, 15 червня, у Володарській центральній районній лікарня сталася страшна трагедія – пацієнт із психічними розладами завдав смертельне ножове поранення лікарю. Бригада швидкої привезла до лікарні пацієнта в супроводі поліцейських. Їх викликали місцеві мешканці, бо родич, який приїхав із Києва в гості, раптом почав поводитися агресивно.
До слова, 8 липня у Києві на вулиці Соломії Крушельницької в житловому комплексі сталася стрілянина. Стрілянина сталась недалеко від місця вибуху в будинку на вулиці Соломії Крушельницької.
Як повідомлялося, на Львівщині чоловік посварився з охоронцем лікарні і вистрілив йому в ногу, зловмисника затримали.