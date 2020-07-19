Вибори в США: Трамп вирішив перейти на «телефонні мітинги» через коронавірус



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17 липня стало відомо, що США побили рекорд за кількістю нових випадків зараження коронавірусів, виявлених за добу

Президент США Дональд Трамп оголосив про перехід на «телефонні мітинги» замість звичайних зборів на стадіонах через коронавірус.

За його словами, поки не вирішиться ситуація з епідемією, буде важко організувати масові зустрічі з виборцями.

«Так що я проводжу телефонні мітинги, і ми будемо називати їх мітингами Трампа, але будемо робити це по телефону», - розповів він своїм виборцям зі штату Вісконсін в ході подібного заходу.

Раніше повідомлялося, що мітинги були одним з головних і найбільш ефективних інструментів штабу Трампа по залученню виборців на попередніх виборах, і саме на них робилася ставка і в нинішній виборчій кампанії. Однак через діючі в країні обмежень, пов'язаних з коронавірусів, американському лідеру за останні місяці вдалося провести лише кілька публічних заходів, частина з яких пройшла в закритому форматі і не виправдала надій.

17 липня стало відомо, що США побили рекорд за кількістю нових випадків зараження коронавірусів, виявлених за добу. Тоді було зафіксовано 77,3 тисячі заражених, що вище, ніж в будь-якій іншій день за весь час епідемії.

Трамп всупереч офіційним рекомендаціям влади неодноразово з'являвся на публічних заходах без захисної маски. За це його неодноразово критикували як політичні опоненти, так і прості громадяни в соціальних мережах. Єдиний раз він надів маску 12 липня, під час відвідин госпіталю імені Уолтера Ріда в передмісті Вашингтона, де проходять лікування в тому числі військовослужбовці, які отримали поранення в зоні бойових дій.