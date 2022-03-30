Біля російського посольства у Швеції з'явився білборд із закликом до «чекістів» (фото)

Рекламний плакат розмістили на автобусній зупинці у Стокгольмі

Навпроти будівлі посольства Російської Федерації у столиці Швеції юридична компанія, яка допомагає людям з усього світу з отриманням притулку, встановила білборд зі зверненням до «чекістів», які працюють під прикриттям дипломатичної місії.

Відповідні фото у вівторок, 29 березня, розмістив у своєму Twitter адвокат Деніел Карнештедт із шведської агенції Asylbyrån.

Російськомовна реклама пропонує російським дипломатам скористатися послугами юридичної фірми для консультацій щодо отримання політичного притулку.

«Вам не важко ходити на роботу? Вам не соромно в кінці робочого дня? Невдовзі буде пізно «валити», – йдеться у тексті реклами.

На той випадок, якщо співробітники посольства Росії не користуються громадським транспортом, рекламний плакат розмістили також на іншому боці зупинки.

«Ми юристи і нічого не знаємо про графічний дизайн, тому вибачте за зовнішній вигляд. Але ми сподіваємося, що повідомлення дійде до адресатів, і обіцяємо, що ми кращі в законі про притулок! Наша кавоварка готова», – підписав опубліковані знімки шведський юрист.

Нагадаємо, раніше посольство Росії у Празі вмилось кров'ю (фото).