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    Бійці Лукашенка ламали паркан на кордоні для прориву мігрантів – Міноборони Польщі

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    Білоруські військові спробували зруйнувати загородження на кордоні з Польщею&nbsp; - Бійці Лукашенка ламали паркан на кордоні для прориву мігрантів – Міноборони Польщі
    Білоруські військові спробували зруйнувати загородження на кордоні з Польщею 
    фото: Mariusz Błaszczak

    Із Білорусі на територію Польщі вночі намагалися прорватися близько 100 біженців

    У ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально пробратися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбути атаку. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Польщі.

    Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак написав у Twitter, що польська армія та прикордонники чудово впоралися зі своїм завданням. Вони змогли спільними зусиллями зміцнити пости на прикордонному переході в Кузниці. Польські військові відбили атаку з боку Білорусі та не допустили проникнення мігрантів на територію країни.

    За даними польських прикордонників, з Білорусі на територію Польщі вночі намагалися прорватися близько 100 мігрантів із країн Близького Сходу


    За даними прикордонної служби Польщі у понеділок, 15 листопада, було зафіксовано 244 спроби незаконного перетину білорусько-польського кордону. Польські прикордонники ухвалили рішення, що 29 іноземців-нелегалів мають залишити територію Республіки Польща.


    Нагадаємо, увечері 15 листопада група мігрантів із кількох сотень людей спробувала прорватися на територію Польщі. Вони закидали польських силовиків камінням, пошкодивши шолом одному з поліцейських.

    Теги: прикордонники Білорусь Польща Міноборони армія мігранти військові біженці
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    Бійці Лукашенка ламали паркан на кордоні для прориву мігрантів – Міноборони Польщі