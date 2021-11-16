Бійці Лукашенка ламали паркан на кордоні для прориву мігрантів – Міноборони Польщі

Білоруські військові спробували зруйнувати загородження на кордоні з Польщею

Із Білорусі на територію Польщі вночі намагалися прорватися близько 100 біженців

У ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально пробратися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбути атаку. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Польщі.

Białoruskie służby pod osłoną nocy niszczą ogrodzenie, by umożliwić migrantom nielegalne przekroczenie granicy. pic.twitter.com/die9yCBKWP — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак написав у Twitter, що польська армія та прикордонники чудово впоралися зі своїм завданням. Вони змогли спільними зусиллями зміцнити пости на прикордонному переході в Кузниці. Польські військові відбили атаку з боку Білорусі та не допустили проникнення мігрантів на територію країни.

За даними польських прикордонників, з Білорусі на територію Польщі вночі намагалися прорватися близько 100 мігрантів із країн Близького Сходу

Wspólne umacnianie posterunków na przejściu granicznym w Kuźnicy. Doskonała współpraca Wojska Polskiego i służb @MSWiA_GOV_PL pic.twitter.com/0lmfHUkxCZ — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 15, 2021





За даними прикордонної служби Польщі у понеділок, 15 листопада, було зафіксовано 244 спроби незаконного перетину білорусько-польського кордону. Польські прикордонники ухвалили рішення, що 29 іноземців-нелегалів мають залишити територію Республіки Польща.

Wczoraj 15.11 na granicyodnotowano 224 próby jej przekroczenia.Funkcjonariusze SG wydali dla 29 cudzoziemców postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Dubiczach Cerkiewnych granicę próbowała bezskutecznie forsować 100-osobowa grupa pic.twitter.com/sEjdOZxTbr — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 16, 2021





Нагадаємо, увечері 15 листопада група мігрантів із кількох сотень людей спробувала прорватися на територію Польщі. Вони закидали польських силовиків камінням, пошкодивши шолом одному з поліцейських.