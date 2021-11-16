Польські силовики затримали вже трьох українців за перевезення біженців

До перевезення біженців причетні окремі громадяни України, які вирішили заробити на цьому грошей

Вчора поліція затримала двох українців, а днем раніше ще одного – вони перевозили нелегальних мігрантів

У Польщі за останню добу затримали п’ятьох осіб, які допомагали нелегальним мігрантам, серед них є двоє громадян України.

Як повідомляє RMF24, після опівночі полісмени біля Ольховіце, що у прикордонній зоні, після короткої погоні затримали легковик з чотирма пасажирами-сирійцями. Водій виявився громадянином України.

Після 2 години ночі в Орлі затримали ще одного громадянина України. Він визнав, що їхав підібрати мігрантів. На домовленому місці зустрічі на нього чекали троє сирійців.

Надвечір затримали двох громадян Польщі, в автомобілі яких виявили іракця, що незаконно потрапив до країни, а згодом – водія-громадянина Таджикистану, що перевозив двох афганців.

Затримали також загалом 10 нелегальних мігрантів.

Напередодні також повідомляли про затримання водія-українця, який мав забрати від кордону шістьох іракців. Це вже не перші подібні випадки, окремі водії перевозили і понад 10 людей.

Як відомо, на початку липня Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не стримуватиме нелегальних мігрантів до країн Євросоюзу, бо через санкції «на це немає ні грошей, ні сил». Для боротьби з потоками мігрантів Литва, Латвія та Польща вирішили будувати паркани на кордоні з Білоруссю.

8 листопада ситуація загострилася. Тоді в мережі з'явилися відео, як велика колона мігрантів прийшла на нейтральну територію поряд із пунктом пропуску «Брузги» на білорусько-польському кордоні. За інформацією Держприкордонкомітету, їхня кількість перевищила дві тисячі осіб.

У МЗС Польщі заявили, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні до жертв. У свою чергу, міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових.

Напередодні очільник МВС повідомив, що Україна може запровадити надзвичайний стан у прикордонних із Білоруссю областях. Міністр зазначив, що також на кордоні будуть збудовані тимчасові укріплення у тих місцях, де можлива масова присутність мігрантів.

Вчора мігранти закидали камінням польських правоохоронців: атаку було відбито.