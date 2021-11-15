Мігранти закидали камінням польських правоохоронців: атаку відбито

На кордоні Білорусі мігранти кидали каміння в польських прикордонників, поліцейських і військових

Група з кількох сотень нелегальних мігрантів намагалася перетнути польсько-білоруський кордон

В понеділок, 15 листопада, група з кількох сотень мігрантів намагалася перетнути польсько-білоруський кордон у районі села Старжина. Про це повідомив увечері речник поліції Підляського воєводства Томаш Крупа.

Мігранти кидали каміння в прикордонників, поліцейських і військових.

В місцевій поліції повідомили, що інцидент в районі Старжина (по білоруській стороні навпроти вже Брестська область) стався в понеділок близько 16:00 (17:00 за київським часом). Група з кількох сотень нелегальних мігрантів намагалася перетнути кордон.

На фотографіях, наданих поліцією, серед інших пошкоджений шолом, а також обвитий дрот та саморобний настил з дошок.

Dzisiaj około 16 kilkusetosobowa grupa bezskutecznie próbowała sforsować granicę w rejonie Starzyny. W kilkudziesięciu policjantów oraz strażników granicznych i żołnierzy poleciały kamienie. Jeden z nich uszkodził kask ochraniający głowę policjanta. Atak został odparty. pic.twitter.com/g8QNCrW7xT — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 15, 2021

«В бік поліцейських, прикордонників і солдатів полетіло каміння. Одне пошкодило шолом, який захищав голову поліцейського. Атаку відбили», – говориться в Twitter Підляської поліції.

Раніше сьогодні повідомлялося, що під санкції можуть потрапити білоруські аеропорти, які приймають літаки з мігрантами, а також авіакомпанії, які їх перевозять.

Також стало відомо, які санкції ЄС готує для Білорусі. Зокрема, Євросоюз розглядає санкції щодо двох десятків білоруських чиновників. Також до проєкту списку входить готель «Мінськ» для розміщення мігрантів у країні та сирійський перевізник Cham Wings.

Як відомо, на початку липня Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не стримуватиме нелегальних мігрантів до країн Євросоюзу, бо через санкції «у нас на це немає ні грошей, ні сил». Для боротьби з потоками мігрантів Литва, Латвія та Польща вирішили будувати паркани на кордоні з Білоруссю.

8 листопада ситуація загострилася. Тоді в мережі з'явилися відео, як велика колона мігрантів прийшла на нейтральну територію поряд із пунктом пропуску «Брузги» на білорусько-польському кордоні. За інформацією Держприкордонкомітету, їхня кількість перевищила дві тисячі осіб.

У МЗС Польщі заявили, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні до жертв. У свою чергу, міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових.

Напередодні очільник МВС повідомив, що Україна може запровадити надзвичайний стан у прикордонних із Білоруссю областях. Міністр зазначив, що також на кордоні будуть збудовані тимчасові укріплення у тих місцях, де можлива масова присутність мігрантів.

Також Монастирський заявляв, що для кордонів України немає прямої загрози від мігрантів, які зараз перебувають на кордоні Білорусі та Польщі.

Тим часом, як повідомляють польські прикордонники, лише протягом 13 листопада було зафіксовано 223 спроби незаконного перетину білорусько-польського кордону. Щодо 77 осіб було винесено рішення про видворення з Польщі. Також були дві силові спроби перетину кордону.