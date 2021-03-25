Блокада Суецького каналу. На звільнення може піти кілька тижнів

Блокада каналу може стати рекордною з часів арабсько-ізраїльських воєн

Щоб звільнити Суецький канал від контейнеровоза Ever Given, що сів на мілину, може знадобитися багато часу. Пітер Бердовські, глава компанії Boskalis, яка займається роботами, відвів на це кілька тижнів, повідомляє Reuters.

За словами Бердовські, судно схоже на «величезного кита, що лежить на березі», і що конкретно з ним робити, поки не дуже зрозуміло. Не виключено, що доведеться комбінувати кілька методів, в тому числі зняття з Ever Given контейнерів з вантажем і палива, використання буксирів і розмивання піску під судном.

Напередодні адміністрація Суецького каналу повідомила, що контейнеровоз намагаються зняти з мілини вісім буксирів. У четвер, 25 березня, стало відомо, що до завершення операції навігацію довелося призупинити, тобто канал залишається заблокованим.

На думку експертів, якщо вирішити проблему за декілька діб не вдасться, власники суден можуть відправити їх в обхід Африки. Час прибуття в порт призначення таким чином збільшиться на два тижні. Ця обставина збільшить вартість перевезень і зірве багато графіків.

Наразі розблокування каналу очікують 16 танкерів, на борту яких перебувають 870 тисяч тонн нафти і 670 тисяч тонн нафтопродуктів. Чверть обсягів нафти, за даними TankerTrackers, приходяться на поставки з Росії.

Ще складніша ситуація з контейнерними перевезеннями. Через Суецький канал проходять близько третини контейнерів і 10% усіх вантажних морських перевезень.

Черга з кораблів / Скриншот Marine traffic

Простій каналу може стати рекордним з часів арабсько-ізраїльських воєн. Тоді коридор був перекритий на вісім років - з 1967 по 1975 рік. У наступні роки затримка в разі надзвичайної ситуації не перевищувала декількох годин, тільки в 2004-му танкер «Совкомфлота» Tropic Brilliance застряг на три дні.

Нагадаємо, контейнеровоз Ever Given завдовжки 400 метрів і завширшки 59 метрів 23 березня заблокував рух Суецьким каналом. Через це виникла величезна черга з інших суден, які не можуть пройти через канал.

Суецький канал – це один з найважливіших у світі штучних водних шляхів. Він перетинає Суецький перешийок в Єгипті. Довжина каналу становить 193 кілометри. У 2015 році уряд Єгипту провів масштабні роботи з підвищення його пропускної здатності. Реалізація проєкту обійшлася Єгипту у 8,2 мільярда доларів.

Близько 12% світової торгівлі, зокрема майже 10% нафти і 8% зрідженого природного газу, проходять через Суецький канал.