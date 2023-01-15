«Не буду приховувати – приємно»: російські пропагандисти радіють теракту у Дніпрі (відео)
Мардан мріє про те, що доля Маріуполя спіткає також Харків та Київ
Російські пропагандисти відкрито зраділи терористичному удару по багатоповерхівці у Дніпрі, внаслідок чого загинули 29 мирних жителів та ще 73 дістали поранення. Вони розмріялися про те, що доля Маріуполя спіткає також Харків та Київ. Про це повідомляє «Главком».
Про це йшлося в ефірі програми одіозного пропагандиста Росії та ексведучого радіо «Комсомольська правда» Сергія Мардана.
«Приємно? Не буду приховувати, приємно! Але набагато приємніше було б побачити рознесений вщент якийсь дніпровський міст. Навіть якщо у цей будинок влучила наша ракета, особисто для мене це не змінює взагалі нічого», – видав росіянин.
«Подивіться на фотографії Маріуполя. Ось що буде з Харковом. Так, буде. І з Дніпропетровськом це буде. І з Києвом це буде», – додав пропагандист.
Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.
Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.
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