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«Не буду приховувати – приємно»: російські пропагандисти радіють теракту у Дніпрі (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Не буду приховувати – приємно»: російські пропагандисти радіють теракту у Дніпрі (відео)
Сергй Мардан радіє смертям мирних українців
фото з відкритих джерел

Мардан мріє про те, що доля Маріуполя спіткає також Харків та Київ

Російські пропагандисти відкрито зраділи терористичному удару по багатоповерхівці у Дніпрі, внаслідок чого загинули 29 мирних жителів та ще 73 дістали поранення. Вони розмріялися про те, що доля Маріуполя спіткає також Харків та Київ. Про це повідомляє «Главком».

Про це йшлося в ефірі програми одіозного пропагандиста Росії та ексведучого радіо «Комсомольська правда» Сергія Мардана.

«Приємно? Не буду приховувати, приємно! Але набагато приємніше було б побачити рознесений вщент якийсь дніпровський міст. Навіть якщо у цей будинок влучила наша ракета, особисто для мене це не змінює взагалі нічого», – видав росіянин.

«Подивіться на фотографії Маріуполя. Ось що буде з Харковом. Так, буде. І з Дніпропетровськом це буде. І з Києвом це буде», – додав пропагандист.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.

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Теги: пропагандист теракт обстріл росія війна Україна Дніпро

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