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Канал «Дождь», який оскандалився в Латвії, зможе відновити трансляцію на території ЄС

Юрій Лящук
glavcom.ua
Канал «Дождь», який оскандалився в Латвії, зможе відновити трансляцію на території ЄС
«Дождь» отримав ліцензію на мовлення строком на п’ять років
фото з відкритих джерел

У рішенні зазначається, що заявку на ліцензію «Дождь» подав 6 грудня

Російський телеканал «Дождь» отримав ліцензію на мовлення строком на п’ять років у Комісаріаті з питань засобів масової інформації Нідерландів, у результаті чого зможе відновити трансляцію на території ЄС. Про це йдеться в рішенні нідерландського регулятора від 22 грудня 2022 року, пише «Європейська правда».

У рішенні зазначається, що заявку на ліцензію «Дождь» подав 6 грудня. Комісаріат з питань ЗМІ Нідерландів розглянув усю отриману й доступну інформацію та не виявив жодної підстави відповідно до закону для відмови у видачі ліцензії.

Ліцензія на мовлення в Нідерландах дозволить «Дождю» відновити трансляцію в кабельних мережах країн Європейського Союзу під назвою TV Rain. Рішення було ухвалене ще 22 грудня, та відповідно до закону мало бути оприлюднене протягом 15 днів.

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії оштрафувала російський телеканал «Дождь» на 10 тис. євро. Телеканал показав на мапі окупований Крим як частину Росії та назвав російську армію «нашою армією».

Згодом міністр оборони Латвії написав, що телеканал варто видворити із країни. «Я вважаю, що «Дождь» «повинен їхати працювати в Росію.

6 грудня влада Латвії анулювала ліцензію на мовлення російського опозиційного телеканалу «Дождь» (мін'юст РФ вніс його до реєстру ЗМІ-іноземних агентів – ред.). Рішення ухвалено з урахуванням «державної безпеки та громадського порядку». 

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Теги: скандал пропаганда росія Нідерланди

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Соціум

Канал «Дождь», який оскандалився в Латвії, зможе відновити трансляцію на території ЄС
Канал «Дождь», який оскандалився в Латвії, зможе відновити трансляцію на території ЄС
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