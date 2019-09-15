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    У світі

    BMW вирішила не оновлювати свій перший серійний електромобіль i3

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    BMW вирішила не оновлювати свій перший серійний електромобіль i3

    Дизайн автомобілів зазвичай оновлюється в середньому один раз в сім років

    Компанія BMW вирішила не оновлювати свій перший серійний електромобіль i3, який вона випускає з 2013 року.

    Про це пише Financial Times.

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    Відзначається, що виробник буде продовжувати випускати цю модель в нинішньому вигляді, а крім того, встановлювати батареї і обладнання для їх зарядки на інші моделі та розробляти нові електромобілі.

    Дизайн автомобілів зазвичай оновлюється в середньому один раз в сім років з урахуванням появи нових технологій, щоб зміцнити попит на конкретну модель. Однак, як зазначають у BMW, попит на i3 тільки зростає, а необхідну модернізацію електричних батарей для неї компанія проводить регулярно – зараз на одній зарядці автомобіль здатний проїхати близько 300 км. Тому i3 у її нинішньому вигляді буде продаватися ще кілька років, пише видання.

    До теперішнього моменту BMW продала понад 150 тисяч i3.

    Нагадаємо, у німецькому Штутгарті пройшов успішний демонстраційний політ летючого двомісного таксі – волокоптера.

    Автомобільна компанія Porsche презентувала свій перший електромобіль, який отримав назву Taycan. 

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