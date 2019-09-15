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    У світі

    У Франкфурті блокували головний вхід на міжнародний автосалон

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    У Франкфурті блокували головний вхід на міжнародний автосалон
    Фото: picture alliance Stock

    Протести проти негативного впливу автомобілів на навколишнє середовище почалися у Франкфурті-на-Майні напередодні

    У Франкфурті-на-Майні у вихідні демонстранти блокували головний вхід до виставкового центру, де проходить Франкфуртський міжнародний автосалон (ІАА).

    Про це повідомляє DW.

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    Зазначається, що у Франкфурті-на-Майні в неділю, 15 вересня, сотні демонстрантів блокували головний вхід до виставкового центру, де проходить автосалон. Рух Sand im Getriebe (дослівно «Пісок в коробці передач»), який закликав до участі у акції, оголосив про «мирну блокаду» на знак протесту проти «руйнівної транспортної системи, яку досі уособлює собою найбільший у світі автосалон».

    «Протести проти негативного впливу автомобілів на навколишнє середовище почалися у Франкфурті-на-Майні напередодні – в день відкриття для відвідувачів автосалону IAA. Такі екологічні та правозахисні організації, як Greenpeace, Deutsche Umwelthilfe і NaturFreunde Deutschlands закликали виступити проти «брехливих автоконцернів, які прославляють свої нові кросовери», і уряду ФРН, який «аплодує замість того, щоб зробити висновки з кліматичної кризи і дизельного скандалу», – йдеться в повідомленні.

    За оцінками організаторів, в суботу в акції взяли участь близько 25 тисяч осіб, в тому числі 18 тисяч велосипедистів, багато з яких прибули з інших міст регіону. Поліція повідомила про 15 тисяч протестувальників.

    Франкфуртський міжнародний автосалон проходить з 12 по 22 вересня.

    Нагадаємо, Україна єдина в Європі не має обов’язкового екологічного моніторингу.

    Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту на Одещину запропонував призупинити перевірки суден в морських портах екоінспекції.

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