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    Технології

    Porsche показав свій перший електромобіль

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    Porsche Taycan: вартість автомобілів буде близько 185 тис. дол. за Turbo S і 151 тис. дол. за Turbo - Porsche показав свій перший електромобіль
    Porsche Taycan: вартість автомобілів буде близько 185 тис. дол. за Turbo S і 151 тис. дол. за Turbo

    Porsche Taycan буде здатний проїхати близько 280 миль без підзарядки

    Автомобільна компанія Porsche презентувала свій перший електромобіль, який отримав назву Taycan. Про це повідомляє CNN.

    Повідомляється, що автомобіль був представлений в двох версіях - Taycan Turbo і Taycan Turbo S. При цьому в автомобілях відсутні турбокомпресори, які використовуються в бензинових двигунах.

    Обидві моделі здатні розвивати потужність до 617 кінських сил. Для максимального розгону використовується система Overboost, яка дозволить розігнатися з місця до 60 миль в годину за 2,6 сек.

    Вартість автомобілів буде близько 185 тис. дол. за Turbo S і 151 тис. дол. за Turbo. При цьому точну дату, коли Taycan вийде в продаж поки не називають.

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    Porsche показав свій перший електромобіль
    Porsche показав свій перший електромобіль
    Porsche показав свій перший електромобіль
    Porsche показав свій перший електромобіль
    Porsche показав свій перший електромобіль
    Porsche показав свій перший електромобіль
    Porsche показав свій перший електромобіль

    Також повідомляється, що компанія планує випустити в 2019 році бюджетні моделі електромобілів з меншою потужністю і швидкістю.

    В автомобілях будуть відсутні практично всі перемикачі. Управління буде здійснюватися за допомогою сенсорних екранів. Зарядження батареї до 80% здійснюється за 22 хв. 30 сек. Повного заряду вистачить, щоб проїхати близько 280 миль.

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