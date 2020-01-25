Болівія оголосила про розрив дипломатичних відносин з Кубою



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Глава МЗС Куби звинуватив болівійську лідерку Жанін Аньєз в брехні та назвав її «очільницею заколоту»

Причиною дипломатичного конфлікту стали заяви міністра закордонних справ Куби на адресу виконувачки обов’язків президента Болівії Жанін Аньєз

Тимчасовий уряд Болівії 24 січня оголосив, що припиняє дипломатичні відносини з Кубою.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Як заявив голова адміністрації президента країни Єрко Нуньєз, причиною такого рішення стали заяви міністра закордонних справ Куби Бруно Родрігеза на адресу виконувачки обов’язків президента Болівії Жанін Аньєз.

Офіційний Сукре звинуватив Гавану в «постійній ворожості та звинуваченнях на адресу болівійського конституційного уряду та його демократичних процесів».

Як повідомляє France24, Аньєз раніше критикувала ініціативу з медичної допомоги, яку відрядила до її країни Куба. За її твердженням, під час 14-річного президентства її попередника Ево Моралеса, Болівія виплатила Гавані 147 мільйонів доларів за медичну допомогу, але лише 20% з цієї суми дійсно дісталися лікарям.

У відповідь Родріґез звинуватив болівійську лідерку в брехні та назвав її «очільницею заколоту».

Нагадаємо, раніше тимчасовий уряд Болівії розірвав дипломатичні відносини з Венесуелою, визнавши чинним президентом цієї країни лідера опозиції Хуана Гуайдо замість очільника соціалістичного режиму Ніколаса Мадуро.