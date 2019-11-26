США запровадили нові санкції проти Куби через підтримку режиму Мадуро



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Санкції спрямовані на те, щоби «відмовити нелегітимному венесуельському режиму в доступі до ресурсів»

«Куба відігравала пряму роль у тому, щоби демократія не повернулася до Венесуели», - Мінфін США

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти кубинської Corporacion Panamericana S.A. через її причетність до нафтових оборудок на користь режиму Ніколаса Мадуро в Венесуелі.

Про це заявив у вівторок заступник міністра фінансів США Джастін Музиніч.

«Куба відігравала пряму роль у тому, щоби демократія не повернулася до Венесуели», - наголосив у цьому зв'язку Музиніч.

Він підкреслив, що нинішні санкції спрямовані на те, щоби «відмовити нелегітимному венесуельському режиму в доступі до ресурсів».

Американський уряд пов'язує Corporacion Panamericana S.A з діяльності іншої кубинської компанії, Cubametales, яка потрапила під санкції США на початку липня цього року. Компанія займалася незаконними операціями в нафтовому секторі, які приносили прибуток режиму Ніколаса Мадуро.

Corporacion Panamericana S.A. просто замінила Cubametales в договорах для того, щоби продовжувати оборудки з нафтою.

Нагадаємо, у середині листопада Сполучені Штати Америки внесли в чорний список п’ять кубинських організацій, які належать збройним силам острівної держави.

Наприкінці жовтня Сполучені Штати Америки призупинили рейси в аеропорти Куби, за винятком Гавани.

Відносини між Кубою та США погіршилися за часів президентства Дональда Трампа. Його адміністрація обмежила поїздки на острів та запровадила нові економічні санкції проти країни.

19 жовтня США запровадили нові санкції проти Куби через порушення прав людини та підтримку глави Венесуели Ніколаса Мадуро.

Джерело: Укрінформ