Бойовики заявили про смерть ватажка африканського угруповання «Боко Харам»

Про смерть Шекау за останні роки повідомлялося кілька разів, проте ці дані щоразу спростовувалися

У Нігерії помер ватажок терористичного угруповання «Боко Харам» Абубакар Шекау. Про це повідомляє Reuters з посиланням на аудіозапис, зроблений бойовиками «західноафриканської провінції» Ісламської держави» (ISWAP).

На записі чоловік, який нібито є лідером ISWAP Абу Мусабом аль-Барнаві, заявив, що Шекау помер 18 травня, Покінчивши з собою, коли бойовики переслідували його після бою. У бесіді з агентством двоє людей підтвердили, що голос на записі дійсно належав аль-Барнаві.

За даними видання, смерть Шекау дозволить ISWAP закріпитися як основний лідер в регіоні озера Чад і направити свої зусилля на військових і уряд.

Угруповання «Боко Харам» з'явився у 2002 році, її лідером був Мохаммед Юсуф. З 2009 року його на посаді змінив Шекау. У 2015 році незгодні з його методами управління бойовики відкололися від «Боко Харам» і присягнули на вірність терористичного руху ІДІЛ, ставши його регіональною філією.

Про смерть Шекау за останні роки повідомлялося кілька разів, проте ці дані щоразу спростовувалися.

Про терористів стало відомо в 2014 році, коли під керівництвом Шекау вони напали на школу і викрали звідти 276 дівчаток, щоб насильно видати їх заміж за бойовиків або продати в рабство. Деяким школяркам вдалося втекти з полону, доля інших невідома досі.

Раніше влада Нігерії заявила про звільнення з полону ісламістських бойовиків сотень дітей. Напередодні їх викрали зі школи-інтернату.