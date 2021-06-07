У Запоріжжі ледь не лінчували медиків (відео)

Родичів померлого обурило, що лікарі «швидкої» не змогли врятувати чоловіка

У Запоріжжі лікарям «швидкої» довелося тікати від розлючених родичів чоловіка, якого їм не вдалося врятувати.

Відео та інформація про інцидент опубліковано на Instagram-сторінці its_zp.

Подія сталася на вулиці Шкільній. «Чоловікові стало погано, співробітники швидкої спробували його врятувати, але безрезультатно. Помер. В результаті родичі померлого спробували напасти на медиків, звинувачують їх у його смерті і хочуть забрати тіло», - йдеться в повідомленні.

На місце інциденту з метою охорони медиків прибули правоохоронці. Також повідомляється, що медики скинули халати та пересіли зі службового в цивільне авто, але родичі померлого влаштували за ними погоню.