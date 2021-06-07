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    У Запоріжжі ледь не лінчували медиків (відео)

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    В Запоріжжі напали на парамедиків - У Запоріжжі ледь не лінчували медиків (відео)
    В Запоріжжі напали на парамедиків
    Стопкадр з відео

    Родичів померлого обурило, що лікарі «швидкої» не змогли врятувати чоловіка

    У Запоріжжі лікарям «швидкої» довелося тікати від розлючених родичів чоловіка, якого їм не вдалося врятувати.

    Відео та інформація про інцидент опубліковано на Instagram-сторінці its_zp.

    Подія сталася на вулиці Шкільній. «Чоловікові стало погано, співробітники швидкої спробували його врятувати, але безрезультатно. Помер. В результаті родичі померлого спробували напасти на медиків, звинувачують їх у його смерті і хочуть забрати тіло», - йдеться в повідомленні.

    На місце інциденту з метою охорони медиків прибули правоохоронці. Також повідомляється, що медики скинули халати та пересіли зі службового в цивільне авто, але родичі померлого влаштували за ними погоню.

    Як повідомлялося раніше, у Львові зробили унікальну операцію 8-місячному хлопчику. Львівські хірурги працювали в режимі онлайн з колегами зі США.
    Теги: Запоріжжя смерть парамедики
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    У Запоріжжі ледь не лінчували медиків (відео)