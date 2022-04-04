Кордон на Сумщині повернувся під контроль українських військових
Напередодні повідомлялося, що українські десантники взяли під контроль Прип'ять та кордон з Білоруссю
Державний кордон України у Сумській області знову під контролем Збройних сил України, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук із посиланням на дані Генштабу Міноборони України.
«Державний кордон України в Сумській області під контролем ЗСУ!», – написав він.
Про це також повідомляє Telegram нардепа Олександра Качури.
«Державний кордон України в Сумській області під контролем ЗСУ», – зазначив нардеп.
Напередодні радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що наші захисники цього тижня можуть вийти до кордону з Білоруссю.
Водночас в РНБО зазначають, що РФ готується до затяжної війни в України, а російська пропаганда активно поширює тезу «перший етап спецоперації продемонстрував результати». Очевидно, так зване відведення військ на Чернігівському та Київському напрямках є передислокацією.
Також голова адміністрації Білого дому президента США Джо Байдена Рон Клейн застеріг, що війна Росії проти України далека від завершення – Путін просто виводить свої війська з північної частини країни, щоб перекинути їх у східну частину.
Напередодні повідомлялося, що українські десантники взяли під контроль Прип'ять та кордон з Білоруссю.
Додамо, що російська версія Вікіпедії визнала перемогу України в «Битві за Київ».