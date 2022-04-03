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    Звірства у Бучі. Росія клеїть дурня і сама скликає Радбез ООН

    Радбез ООН має зібратися завтра - Звірства у Бучі. Росія клеїть дурня і сама скликає Радбез ООН
    Радбез ООН має зібратися завтра
    фото з відкритих джерел

    Російські нелюди чинили звірства на окупованій Київщині, але влада РФ як завжди відхрещується від діянь

    Заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що вимагає скликати засідання Ради безпеки ООН у другій половині дня 4 квітня через те, що сталося в Бучі.

    «Виводитимемо українських провокаторів і їхніх західних покровителів, що зарвалися, «на чисту воду», – цинічно написав він у соцмережах.

    Тим часом у своєму повідомленні генсек ООН Антоніо Гуттереш написав, що шокований вбивствами цивільних мешканців Бучі. Однак про те, що ці звірства чинила російська армія, не згадав.

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    Нагадаємо, слідчі вивезли з Київщини 410 тіл вбитих мирних мешканців.

    Як відомо, Арестович розповів про безчинства окупантів на Київщині: ґвалтували та палили жінок.

    До слова, Зеленський кличе Меркель і Саркозі у Бучу подивитися, до чого призводять поступки Росії (відео).

    Також Зеленський до матерів російських військових: подивіться, яких виродків виростили.

    Сьогодні оприлюднено список підрозділів, які коїли воєнні злочини під Києвом

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    Теги: росія окупанти ООН армія війна Радбез ООН Україна Генсек ООН влада окупація #stoprussia
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    Звірства у Бучі. Росія клеїть дурня і сама скликає Радбез ООН