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Британська розвідка пояснила, чому Москва побоялася направити танк «Армата» на фронт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, чому Москва побоялася направити танк «Армата» на фронт
Танк «Армата» дебютував у День Перемоги у 2015 році та заглох на репетиції
фото з відкритих джерел

За даними британської розвідки, танк «Армата» був помічений під час навчань на півдні Росії у грудні 2022 року,

Москва відмовилася направляти на фронт в Україні свої новітні танки «Армата» через побоювання репутаційної шкоди від їх втрат, а також через їхню недостатню кількість. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Голова російського військового концерну «Ростех» Сергій Чемезов заявив, що найсучасніший російський основний бойовий танк Т-14 «Армата» надійшов на озброєння армії, але не буде направлений в Україну. Чемезов заявив, що це сталося через високу вартість, яка обмежує масштабне виробництво танків «Армата».

Танк «Армата» дебютував у День Перемоги у 2015 році та заглох на репетиції. 1-ша гвардійська танкова армія мала отримати танки «Армата» в 2021 році, проте малоймовірно, що постачання в якісь передові частини відбулося, йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, танк «Армата» був помічений під час навчань на півдні Росії у грудні 2022 року, а кремлівські інформаційні агенції заявили, що він використовуватиметься в Україні.

«На сьогоднішній день майже напевно відомо, що Т-14 «Армата» не був перекинутий в Україну. Цілком ймовірно, це сталося через потенційну репутаційну шкоду від втрати «престижної» машини в бою і необхідності виробництва більшої кількості основних бойових танків, яку можна задовольнити лише за рахунок інших варіантів», – зазначили у міноборони Британії.

Триває 741-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 18 ударних БпЛА було знищено.


 
 

Теги: британська розвідка танки армія окупанти

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