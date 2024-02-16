Генштаб повідомив, скільки атак окупантів відбили ЗСУ на Авдіївському напрямку

Протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень

Триває 723-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав вісім ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 84 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди, Гатище Катеринівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Кореньок, Студенок, Бояро-Лежачі, Кіндратівка, Біловоди, Велика Писарівка Сумської області.

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На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито вісім атак поблизу населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдавав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Роздолівка, Терни Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито п’ять атак біля Богданівки, Іванівського, Андріївки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 27 атак в районі Авдіївки та ще дві атаки поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, продовжує спроби захопити Авдіївку. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Семенівка, Ласточкине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали до 20 населених пунктів, серед них Авдіївка, Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Невельське Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, сім разів намагалися прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Костянтинівка.

На Новопавлівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Наступальних (штурмових) дій противника не відмічено. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Чарівне, Мала Токмачка, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ромашкове, Херсон, Дніпровське Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Також противник обстріляв з реактивних систем залпового вогню Херсон.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

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Підрозділами ракетних військ завдано ударів по трьох районах зосередження особового складу, двох районах вогневих позицій артилерії, одному складу боєприпасів, двох радіолокаційних станціях противника.

Нагадаємо, захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять переважаючій силі противника. Проти них воюють не менше 15 тис. окупантів. Зокрема, керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що Російська Федерація зосередила майже 50 тис. військових навколо міста.

Також Тарнавський розповів, що українські підрозділи із незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки. А у разі потреби на інших ділянках буде проведений маневр з переходом на нові підготовлені позиції.

До слова, ЗСУ забезпечують логістичне забезпечення міста Авдіївка. Заблокованих українських підрозділів у місті немає.