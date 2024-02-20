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Україна отримає канадські дрони, США готують санкції проти Китаю: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Україна отримає канадські дрони, США готують санкції проти Китаю: головне за ніч
Міністр оборони Канади Білл Блер оголосив про передачу Україні дронів SkyRanger R70
фото: The Canadian Press

Канада передасть дрони SkyRanger Україні до початку квітня 2024 року

У ніч на 20 лютого Брянську область Росії атакували безпілотники. Росія збирає багатотисячну армію в Запорізькій області. Канада передасть Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних апаратів SkyRanger R70. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 20 лютого, щоб ви були в курсі подій. 

РФ масово нарощує кількість військ на Запорізькому напрямку

Росія збирає багатотисячну армію в Запорізькій області, де українські війська розпочинали свій контрнаступ минулого літа. За даними деяких аналітиків, РФ зібрала угруповання чисельністю 50 тис. осіб.

«Це відбувається в той момент, коли російські війська намагаються посилити свою перевагу на східному фронті після того, як підняли свій прапор у кількох частинах Авдіївки Донецької області», – йдеться у матеріалі CNN.

Аналітики, з якими спілкувалися журналісти, не очікують негайного наступу Росії на ці лінії, оскільки війська перегрупуються, але вважають, що окупанти можуть взяти деякі віддалені села.

Україна отримає від Канади понад 800 дронів

Канада передасть Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних апаратів SkyRanger R70 для допомоги у війні з РФ. Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер.

Дрони надасть компанія Teledyne, їхня загальна вартість становить понад 95 млн канадських доларів. Це частина пакета допомоги у 500 мільйонів доларів, який у червні під час візиту до Києва оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Білл Блер також сказав, що хоче збільшити виробництво військової продукції в Канаді. Очікується, що Канада поставить дрони SkyRanger до початку квітня 2024 року.

За його словами, ці дрони канадського виробництва – одні з найкращих у світі в своєму класі. Вони оснащені різними системи відеокамер і мають прилади для виявлення та ідентифікації цілей. Безпілотник може переносити вибухівку до 3,5 кілограмів. До того ж, дрон SkyRanger здатний визначати окремі транспортні засоби й джерела тепла з великої відстані та за поганих погодних умов. 

Атака безпілотників на РФ

У ніч на 20 лютого Росію атакували безпілотники. Зокрема, ППО нібито працювала на Брянщині. Про це повідомив губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз.

«Припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку за допомогою БпЛА», – заявив Богомаз.

За його словами, безпілотний літальний апарат літакового типу начебто було знищено над територією Погарського району силами ППО Міністерства оборони РФ. Він додав, що постраждалих немає, а оперативні служби працюють на місці нібито збиття безпілотника. 

Кремль святкуватиме, якщо Трамп стане президентом

Російський уряд радітиме переобранню Трампа, оскільки вважає його «легкою мішенню». Про це заявив колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон.

Президент Росії Путін в минулому хвалив Трампа, але минулого тижня на словах підтримав президента Байдена, заявивши, що той буде «більш передбачуваним» президентом, і саме йому він віддав би перевагу. Однак Болтон заперечив щирість цих коментарів, сказавши, що Путін «дійсно перевершив себе у дезінформації».

Трамп довгий час наводив свої добрі стосунки з Путіним як приклад своєї зовнішньополітичної компетентності, але Болтон певен, що колишній президент просто грає на руку Путіну. Він особливо розкритикував Трампа за відмову покласти на Путіна відповідальність за смерть російського опозиціонера Олексія Навального. 

США готують перші санкції проти Китаю за підтримку війни

Сполучені Штати Америки розглядають санкції проти китайських компаній, яких підозрюють у допомозі Росії у війні проти України. Обмеження стануть першими прямими санкціями проти Пекіна, попри давні підозри Заходу щодо його підтримки військових операцій Росії.

Сенатор-демократ Джеральд Конноллі заявив, що законодавці вже розглядають такі плани після того, як минулого тижня аналогічні заходи були запропоновані Європейським Союзом.

«Китай повинен зрозуміти, що аналогічні санкції, які починають реально діяти в Росії і впливають на російську продуктивність, економічні показники та якість життя, можуть бути застосовані й до Китаю. І, відверто кажучи, Китай може втратити набагато більше, ніж Росія», – сказав Коннолі.

Санкції США можуть істотно зашкодити китайській економіці, яка вже перебуває в стані занепаду після повільнішого, ніж очікувалося, відновлення після COVID-19 і турбулентності в секторі нерухомості.

Теги: росія Джон Болтон радник безпілотник президент смерть прапор путін Китай Канада санкції міністр окупанти контрнаступ

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