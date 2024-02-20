Росіяни вдарили по житловій забудові в Краматорську: є поранені

У місті пролунали два вибухи

Увечері 20 лютого окупанти атакували Краматорськ. Унаслідок атаки троє людей постраждали. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні близько 20 години в місті пролунали два вибухи – росіяни поцілили у промзону та житлову забудову», – йдеться в повідомленні.

фото: Донецька ОДА/Telegram

Наразі відомо про трьох поранених. Пошкоджено кілька багатоповерхівок.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.

фото: Донецька ОДА/Telegram

У міськраді повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу в Краматорську можливі перебої водопостачання. У разі потреби буде організовано підвезення води.

«Вода, яка подається – технічна. Перед вживанням її необхідно обов'язково прокип'ятити», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері 17 лютого під вогнем опинились Слов'янськ і Краматорськ. Рятувальники деблокували тіло жінки на місці російського обстрілу в Краматорську Донецької області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пізніше начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що в результаті удару загинуло щонайменше двоє людей.

До слова, триває 727-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 99 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.