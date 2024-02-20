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Росіяни вдарили по житловій забудові в Краматорську: є поранені

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни вдарили по житловій забудові в Краматорську: є поранені
Унаслідок удару пошкоджені багатоповерхівки
фото: Вадим Філашкін/Telegram

У місті пролунали два вибухи

Увечері 20 лютого окупанти атакували Краматорськ. Унаслідок атаки троє людей постраждали. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Сьогодні близько 20 години в місті пролунали два вибухи – росіяни поцілили у промзону та житлову забудову», – йдеться в повідомленні.

Росіяни вдарили по житловій забудові в Краматорську: є поранені фото 1
фото: Донецька ОДА/Telegram

Наразі відомо про трьох поранених. Пошкоджено кілька багатоповерхівок.

Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.

Росіяни вдарили по житловій забудові в Краматорську: є поранені фото 2
фото: Донецька ОДА/Telegram

У міськраді повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу в Краматорську можливі перебої водопостачання. У разі потреби буде організовано підвезення води.

«Вода, яка подається – технічна. Перед вживанням її необхідно обов'язково прокип'ятити», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері 17 лютого під вогнем опинились Слов'янськ і Краматорськ. Рятувальники деблокували тіло жінки на місці російського обстрілу в Краматорську Донецької області.

Пізніше начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що в результаті удару загинуло щонайменше двоє людей.

До слова, триває 727-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 99 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: окупанти Донеччина росіяни

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