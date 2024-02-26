Окупанти активізувалися на трьох напрямках після відходу ЗСУ з Ласточкиного

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» не впевнений наскільки зміниться становище ЗСУ після відходу з Ласточкиного

Російська армія продовжує спроби наступальних дій у напрямку населеного пункту Донецької області Орлівка. Ворог веде їх з трьох напрямків, але не має успіху. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемаратону.

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Сьогодні українські військові відійшли з селища Ласточкине поблизу Авдіївки. Зокрема, після відходу із селища Ласточкине українські позиції тепер розміщені в умовах складного рельєфу – є каскад невеликих водосховищ, що вважається стабілізацією лінії оборони.

Лиховій зауважив, що складно сказати, наскільки зміниться становище після відходу з Ласточкиного.

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«Наші підрозділи докладають максимальних зусиль, щоб нищити противника, який продовжує наступ збільшеними штурмовими групами, маючи перевагу в авіації та артилерії», – зазначив він.

Військовий наголосив, що ворог застосовує перероблені радянські фугасні бомби, які можуть запускатися зі значної відстані від лінії розмежування. За його словами, це робить російські літаки невразливими до української протиповітряної оборони.

Речник зауважив: оскільки бойова частина цих бомб дуже велика – 250 кг, 500 кг, 1000 кг і більше, – то вони перетворюють фортифікаційні споруди та населені пункти на суцільні руїни, де немає за що триматися.

«Тому підрозділи Сил оборони змушені подекуди відходити із займаних позицій. Лінія бойового зіткнення залишається динамічною, здійснюється певний маневр, коли переходять на більш захищені позиції», – додав Лиховій.

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Нагадаємо, українські військові здійснили відхід від села Ласточкине Донецької області, яке розташоване на відстані 6 км від Авдіївки. Такий маневр був необхідний, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку.

До слова, триває 733-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 58 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.