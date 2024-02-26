Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти активізувалися на трьох напрямках після відходу ЗСУ з Ласточкиного

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти активізувалися на трьох напрямках після відходу ЗСУ з Ласточкиного
Українські підрозділи докладають максимальних зусиль, щоб нищити російського противника
фото: Facebook/Генштаб

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» не впевнений наскільки зміниться становище ЗСУ після відходу з Ласточкиного

Російська армія продовжує спроби наступальних дій у напрямку населеного пункту Донецької області Орлівка. Ворог веде їх з трьох напрямків, але не має успіху. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемаратону.

Сьогодні українські військові відійшли з селища Ласточкине поблизу Авдіївки. Зокрема, після відходу із селища Ласточкине українські позиції тепер розміщені в умовах складного рельєфу – є каскад невеликих водосховищ, що вважається стабілізацією лінії оборони.

Лиховій зауважив, що складно сказати, наскільки зміниться становище після відходу з Ласточкиного.

«Наші підрозділи докладають максимальних зусиль, щоб нищити противника, який продовжує наступ збільшеними штурмовими групами, маючи перевагу в авіації та артилерії», – зазначив він.

Військовий наголосив, що ворог застосовує перероблені радянські фугасні бомби, які можуть запускатися зі значної відстані від лінії розмежування. За його словами, це робить російські літаки невразливими до української протиповітряної оборони.

Речник зауважив: оскільки бойова частина цих бомб дуже велика – 250 кг, 500 кг, 1000 кг і більше, – то вони перетворюють фортифікаційні споруди та населені пункти на суцільні руїни, де немає за що триматися.

«Тому підрозділи Сил оборони змушені подекуди відходити із займаних позицій. Лінія бойового зіткнення залишається динамічною, здійснюється певний маневр, коли переходять на більш захищені позиції», – додав Лиховій.

Нагадаємо, українські військові здійснили відхід від села Ласточкине Донецької області, яке розташоване на відстані 6 км від Авдіївки. Такий маневр був необхідний, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку. 

До слова, триває 733-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 58 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Читайте також: Україна готує два плани подальшого ведення війни
Теги: війна ЗСУ Донеччина окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Полонені вже давно не брешуть про навчання, а прямо кажуть, що борги загнали на війну, на громадянці стільки не заробиш»
Ким воює і буде воювати ворог у 2024 році
Сьогодні, 19:35
Заяви пропагандистів спрямовані на деморалізацію суспільства та створення панічних настроїв
Україна готується до здачі Харкова: новий фейк від росіян
Сьогодні, 18:44
Себастьян Лекорню зазначив, що розробка дронів-камікадзе знаходиться в експериментальній фазі
Найближчими тижнями Україна отримає новітні дрони-камікадзе від Франції
18 лютого, 15:35
У Новій Маячці підірвали будинок і машину гауляйтера
На Херсонщині український дрон поцілив у будинок гауляйтера
10 лютого, 17:48
У центрі рекрутери надаватимуть консультацію й інформацію щодо вакансій
В Україні з’явиться перший центр рекрутингу до армії
9 лютого, 17:16
Експосадовець Міноборони України Олександр Лієв пройшов перевірку поліграфом
Поліграфолог повідомив про результати перевірки Лієва
7 лютого, 08:50
Завод із виробництва безпілотників Bayraktar уже будується під Києвом
Виробник Bayraktar пояснив, коли в Україні запрацює завод із виробництва дронів
6 лютого, 20:42
Валерій Залужний написав колонку щодо поточної ситуації в російсько-українській війні
«В боротьбі за ініціативу». Колонка Валерія Залужного для CNN
1 лютого, 20:05
Маємо «перетворити країну на високоефективний, агресивний механізм, який ще і за Голодомор стягне репарації»
РФ не поміняло своєї стратегічної мети і буде намагатись знищити Україну
29 сiчня, 15:36

Події в Україні

Зеленський розповів про наслідки для фронту без допомоги США
Зеленський розповів про наслідки для фронту без допомоги США
Окупанти активізувалися на трьох напрямках після відходу ЗСУ з Ласточкиного
Окупанти активізувалися на трьох напрямках після відходу ЗСУ з Ласточкиного
Пашинський у СІЗО та демобілізація строковиків. Головне за 26 лютого
Пашинський у СІЗО та демобілізація строковиків. Головне за 26 лютого
Окупанти різко зменшили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Окупанти різко зменшили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Україна готується до здачі Харкова: новий фейк від росіян
Україна готується до здачі Харкова: новий фейк від росіян
Готель «Козацький» Міноборони відправляють на приватизацію
Готель «Козацький» Міноборони відправляють на приватизацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Обхід санкцій: ще одна країна вирішила піти проти Росії
27K
Пашинський вимагає очної ставки з новим послом України в Азербайджані
24K
Блокада кордону. Економіст знайшов причину непорозумінь між українцями та поляками
19K
Росіяни показали «освобожденную» від жителів Авдіївку (фото)
17K
Розправа над Залужним? Оприлюднено нові «плівки Пашинського»
15K
Що стало наслідками поразки України сто років тому

Новини

FavBet передали 60 млн грн прикордонникам для фортифікації північного кордону
Сьогодні, 16:11
The Telegraf назвав причини, чому українські підприємства працюють попри нульову рентабельність
Сьогодні, 14:24
Чого бракує американському бізнесу в Україні? Результати опитування
Сьогодні, 13:59
Справа Пашинського: офіцер ЗСУ Мирослав Гай готовий взяти політика на поруки
Сьогодні, 13:11
Посилення мобілізації. Глава Секретаріату Ради підприємців при уряді звернувся до влади
Сьогодні, 12:43
Удар по Дніпру, Байден зустрінеться з лідерами Конгресу: головне за ніч
Сьогодні, 06:35

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua