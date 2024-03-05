Окупанти атакують на семи напрямках: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 5 березня

Триває 741-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 5 березня.

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Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 18 ударних БпЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Чуйківка Сумської області та Липці, Варварівка, Нестерне, Колодязне, Кислівка, Митрофанівка, Петропавлівка Харківської області; Твердохлібове, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області; Терни, Новоселівка, Верхньокам’янське, Костянтинівка, Нью-Йорк, Дружба, Північне, Семенівка, Новоселівка Перша, Яснобродівка, Нетайлове, Калинове, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Малинівка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області.

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Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім атак в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.

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На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито чотири атаки противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито шість атак противника в районах населених пунктів Андріївка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 28 атак ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області, де ворог, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив атаку в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

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На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив дві безуспішні штурмові дії.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу та одній наземній станції управління БпЛА противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по трьох районах зосередження особового складу, одному засобу протиповітряної оборони та шести артилерійських засобах противника.