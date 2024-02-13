Українська розвідка виявила, де окупанти закупляють Starlink (відео)

Вартість закупівлі пристрою Starlink становить 200 тисяч рублів

Термінали Starlink окупанти закуповують в арабських країнах. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



За інформацією ГУР, держава-агресор закуповує різні засоби зв’язку, зокрема й термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні в арабських країнах. У свіжому радіоперехопленні російські окупанти обговорюють відповідні можливості придбання терміналу супутникового зв’язку Starlink.

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За словами одного із загарбників, «арабы привозят все: провода, вайфай, роутер…», а вартість закупівлі пристрою Starlink становить 200 тисяч рублів.

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Нагадаємо, росіяни використовують Starlink на фронті.

«Справді, Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, по суті, контрабанду. І так, через треті країни. Ми не будемо називати конкретні країни, і інформація ця потребує уточнення, але Starlink у вільному продажу на території РФ на відкритих онлайн-майданчиках», – заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За словами Юсова, порівняно з минулим роком, зараз використання Starlink в російській армії на лінії фронту стала справді більш системним і налагодженим.

Згодом Ілон Маск зробив заяву щодо продажу Starlink Росії.

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«У низці неправдивих новин стверджується, що SpaceX продає Росії термінали Starlink. Це категорична неправда. Наскільки нам відомо, Starlink не продавали прямо чи опосередковано Росії», – написав Ілон Маск.

Водночас перехоплення розмови росіян, яке оприлюднило Головне управлення розвідки Міноборони у Facebook свідчить про те, що російські окупанти використовують на фронті термінали супутникового зв’язку Starlink.