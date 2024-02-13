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Українська розвідка виявила, де окупанти закупляють Starlink (відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Українська розвідка виявила, де окупанти закупляють Starlink (відео)
Сервіс Starlink дозволяє військовим на передовій створювати високосмугові мережі мобільного зв’язку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вартість закупівлі пристрою Starlink становить 200 тисяч рублів

Термінали Starlink окупанти закуповують в арабських країнах. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
 
За інформацією ГУР, держава-агресор закуповує різні засоби зв’язку, зокрема й термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні в арабських країнах. У свіжому радіоперехопленні російські окупанти обговорюють відповідні можливості придбання терміналу супутникового зв’язку Starlink.

За словами одного із загарбників, «арабы привозят все: провода, вайфай, роутер…», а вартість закупівлі пристрою Starlink становить 200 тисяч рублів.

Нагадаємо, росіяни використовують Starlink на фронті.

«Справді, Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, по суті, контрабанду. І так, через треті країни. Ми не будемо називати конкретні країни, і інформація ця потребує уточнення, але Starlink у вільному продажу на території РФ на відкритих онлайн-майданчиках», – заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За словами Юсова, порівняно з минулим роком, зараз використання Starlink в російській армії на лінії фронту стала справді більш системним і налагодженим.

Згодом Ілон Маск зробив заяву щодо продажу Starlink Росії.

«У низці неправдивих новин стверджується, що SpaceX продає Росії термінали Starlink. Це категорична неправда. Наскільки нам відомо, Starlink не продавали прямо чи опосередковано Росії», – написав Ілон Маск.

Водночас перехоплення розмови росіян, яке оприлюднило Головне управлення розвідки Міноборони у Facebook свідчить про те, що російські окупанти використовують на фронті термінали супутникового зв’язку Starlink.

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Теги: розвідка відео SpaceX Facebook Ілон Маск держава імпорт Міноборони окупанти росія росіяни

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