Британська розвідка повідомила, як Росія посилює мілітаризацію вищої освіти

У лютому 2024 року у московській Вищій школі економіки (ВШЕ) було створено новий військовий науково-дослідний інститут

Новий інститут займатиметься політикою та економікою, але особлива увага приділятиметься військово-промисловому комплексу іноземних держав

Відкриття Інституту світової військової економіки та стратегії у московській Вищій школі економіки свідчить про більш тісну взаємодію між російськими академічними колами та оборонним сектором. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у твіттер.

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Як зазначається, у лютому 2024 року у московській Вищій школі економіки (ВШЕ) було створено новий військовий науково-дослідний інститут. Інститут світової військової економіки та стратегії, як його називають, було створено безкомпромісним політологом Сергієм Карагановим. Очолить його адмірал Сергій Авакянц, колишній командувач Тихоокеанського флоту РФ, який був звільнений з посади у квітні 2023 року. Авакянц вважає, що Росія перебуває у стані довгострокової конфронтації із Заходом.

Новий інститут займатиметься політикою та економікою, але особлива увага приділятиметься військово-промисловому комплексу іноземних держав. Крім того, він займатиметься вивченням стратегічного стримування та ролі ядерної зброї.

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Співробітників інституту планують набирати здебільшого з різних факультетів ВШЕ. Крім того, до інституту запрошуватимуть дослідників із різних військових академій, таких як російська Військова академія Генерального штабу. «Це, швидше за все, призведе до тіснішої взаємодії між російськими академічними колами та оборонним сектором, що сприятиме посиленню мілітаризації вищої освіти», – йдеться у повідомленні британської розвідки.

Раніше британська розвідка повідомила, що російські школярі та студенти будуть проходити обов'язкову військову підготовку, що свідчить про прагнення керівництва РФ мілітаризувати суспільство.