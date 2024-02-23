Знищення російського літака «Баян». Розвідка повідомила деталі
Як повідомила розвідка, збиття А-50У є черговим серйозним ударом по потенціалу та можливостях Росії
Повітряні сили та Головне управління розвідки знищили над Азовським морем черговий літак окупантів. Ним став А-50У – нова модернізована російська версія літака. Про це повідомила пресслужба розвідки.
«Це повітряний командний пункт, який держава-агресор використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації», – йдеться в повідомленні.
Як зазначає пресслужба розвідки, збиття А-50У є черговим серйозним ударом по потенціалу та можливостях Росії. Вартість такого судна становить $350 млн.
Розвідка зазначила, що різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У зафіксовано поблизу російського міста Єйськ. Також вони показали фото останнього маршруту російського літака. Натомість розвідники не уточнили, чим саме було завдано удару.
Нагадаємо, Повітряні сили повідомили про збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, літак мав позивний «Баян».
Раніше у соцмережі з'явилися кадри з вибухами нібито у Краснодарському краї РФ.
Як повідомлялося, увечері 14 січня росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який допомагав окупантам визначати розташування українських об'єктів та наводив удари по них. Всього на озброєнні Російської Федерації три одиниці А-50 та шість одиниць А-50У. Один літак коштує щонайменше $330 млн.
Літак дальнього радіолокаційного виявлення виступає в ролі коригувальника при масованих обстрілах України. Росія також використовує їх для виявлення української ППО.
До слова, минулого року один російський А-50 вже було пошкоджено. Тоді літак, розташований на авіабазі «Мачулищі», атакував безпілотний літальний апарат.
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