Знищення російського літака «Баян». Розвідка повідомила деталі

Як повідомила розвідка, збиття А-50У є черговим серйозним ударом по потенціалу та можливостях Росії

Повітряні сили та Головне управління розвідки знищили над Азовським морем черговий літак окупантів. Ним став А-50У – нова модернізована російська версія літака. Про це повідомила пресслужба розвідки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це повітряний командний пункт, який держава-агресор використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає пресслужба розвідки, збиття А-50У є черговим серйозним ударом по потенціалу та можливостях Росії. Вартість такого судна становить $350 млн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Розвідка зазначила, що різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У зафіксовано поблизу російського міста Єйськ. Також вони показали фото останнього маршруту російського літака. Натомість розвідники не уточнили, чим саме було завдано удару.

Маршрут російського літака перед падінням усі фото: gur.gov.ua/ГУР

Нагадаємо, Повітряні сили повідомили про збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, літак мав позивний «Баян».

Раніше у соцмережі з'явилися кадри з вибухами нібито у Краснодарському краї РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

А-50 – це літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування на базі військово-транспортного літака Іл-76, який здійснив свій перший політ 19 грудня 1978 року. Він розроблявся для заміни на той момент вже застарілого Ту-126 силами Таганрозького науково-технічного авіаційного комплексу та Науково-виробничого об’єднання «Вега». Експлуатація дослідних зразків почалася у 1985 році, а на озброєння радянської армії літак був прийнятий у 1988 році.

Як повідомлялося, увечері 14 січня росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який допомагав окупантам визначати розташування українських об'єктів та наводив удари по них. Всього на озброєнні Російської Федерації три одиниці А-50 та шість одиниць А-50У. Один літак коштує щонайменше $330 млн.

Літак дальнього радіолокаційного виявлення виступає в ролі коригувальника при масованих обстрілах України. Росія також використовує їх для виявлення української ППО.

До слова, минулого року один російський А-50 вже було пошкоджено. Тоді літак, розташований на авіабазі «Мачулищі», атакував безпілотний літальний апарат.