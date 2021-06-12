Ляшко назвав чотири із 12 тисяч мутацій коронавірусу, які викликають настороженість

Голова МОЗ зазначив, що, згідно з дослідженнями, вакцини від коронавірусу запобігають розвитку важких випадків захворювання

З усіх 12 тисяч мутацій коронавірусу тільки чотири можуть викликати настороженість. Про це в коментарі НВ заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Мутацій у коронавірусу вже понад 12 тисяч, але з тих понад 12 тисяч тільки чотири таких, які викликали настороженість. Зокрема, індійська мутація, яка показала, що може призвести до значного спалаху, південноафриканська мутація, британська, яка була у нас, і бразильська», – повідомив Ляшко.

Голова МОЗ також зазначив, що, згідно з дослідженнями, вакцини від коронавірусу запобігають розвитку важких випадків захворювання.

«Якщо зараз у нас буде продовжуватися, нарощуватися масова вакцинація, люди будуть вакцинуватися, то ми можемо запобігти повторенню осінньо-зимового періоду, який ми пережили з коронавірусом. Тому всі мутації відслідковують, проводиться секвенування в Україні. Зокрема, ми передаємо свою інформацію до загальної бази геному коронавірусу, де порівнюють уже всі світові експерти і відслідковують, як яка мутація впливає на передачу, тяжкість перебігу захворювання, можливо, на вікові особливості», – додав Ляшко.

Нагадаємо, згідно з даними МОЗ, в Україні всі області перейшли в «зелену» зону карантину. У цій зоні діють найслабші карантинні обмеження.

Попри це, МОЗ попередив про нову хвилю пандемії коронавірусу.

До слова, українські вчені розвіяли міф про штучне походження коронавірусу.