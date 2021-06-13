Лідери G7 обговорили версію витоку коронавірусу з китайської лабораторії

Версія про те, що коронавірус міг просочитися з китайської лабораторії у Вухані, звучить все частіше

ВООЗ потрібна співпраця з китайською стороною та прозорість, «щоб зрозуміти або встановити походження цього вірусу»

На саміті країн Великої сімки G7 обговорили версію лабораторного витоку з Китаю Covid-19. Можливо, вона буде більш ретельно перевірена на другому етапі розслідування.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус, пише CNN.

За його словами, на саміті обговорювалося питання походження коронавірусу, в тому числі ідея про те, що пандемія могла виникнути через лабораторний витік. Він також додав, що перша фаза розслідування ВООЗ в Китаї не була остаточною.

«Ми вважаємо, що всі гіпотези повинні бути відкриті, і нам потрібно перейти до другого етапу (розслідування, – ред.), щоб дійсно дізнатися походження», – зазначив Гебреєсус .

Він додав, що «ВООЗ потрібна співпраця з китайською стороною та прозорість, щоб зрозуміти або встановити походження цього вірусу».

Раніше цього тижня ЗМІ повідомили, що згідно звіту національної лабораторії уряду США, версія про те, що коронавірус просочився з китайської лабораторії у Вухані, правдоподібна і заслуговує подальшого вивчення.

Натомість Китай порівняв версію створення Covid-19 зі звинуваченнями проти Іраку.

Також газета The Wall Street Journal з посиланням на доповідь американської розвідки повідомляла, що троє співробітників Інституту вірусології Вухані важко захворіли в листопаді 2019 року, до появи перших повідомлень про коронавірусу нового типу. За заявою видання, звіт розвідки робить більш вагомими заклики Вашингтона до подальшого розслідування версії про можливий витік коронавірусу з китайської лабораторії.

Згодом офіційний представник китайського МЗС Чжао Ліцзяні заявив, що інформація про важку хворобу співробітників інституту не відповідає дійсності.

За останніми даними британських спецагентів, цілком ймовірно, що пандемія почалася саме з витоку коронавірусу з китайської дослідницької лабораторії.

Натомість глава Національного інституту охорони здоров'я США Френсіс Коллінз заявив про відсутність доказів, що коронавірус почав поширюватися по світу після витоку з китайської лабораторії.