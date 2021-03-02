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    Лікарі розповіли, чи з'явився в Україні новий штам Covid-19

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    Відбувається мутація штаму коронавірусу - Лікарі розповіли, чи з'явився в Україні новий штам Covid-19
    Відбувається мутація штаму коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    Мутований штам коронавірусу зафіксували на Закарпатті

    В Україні офіційно ще не підтверджена поява нового штаму коронавірусу, але лікарі вже повідомляють про нього.

    Сімейний лікар з Ужгорода Віктор Петров був одним з перших, хто повідомив про можливість нового штаму коронавірусу на Закарпатті. Про це він розповів у програмі «Київ. Newsroom» на телеканалі «Київ».

    «Насправді пацієнти, які були у мене ще два місяці тому, вже демонстрували певні ознаки того, що відбувається мутація. Ми бачили, що в людей, які повернулися з заробітків з-за кордону, клінічна картина починала відрізнятися. В одного з моїх пацієнтів була виявлена мутація офіційно. Причому не українськими лікарями, а чеськими», – повідомив Петров.

    Щодо клінічної картини, лікар каже, що цей штам є більш заразним. «Наприклад, якщо із родини раніше хворіло двоє людей, то тепер абсолютно всі, хто контактував з хворим. Крім того, частіше виникають ускладнення. І причому помолодшав вік пацієнтів із ускладненнями порівняно з тим, як було раніше», – зазначив лікар.

    Також Петров повідомив, що зараз різко збільшилася кількість хворих. Та оскільки діагностика проводиться методом антигенного виявлення, не всі потрапляють у загальну статистику. «При цьому я особисто в день госпіталізую 4-5 осіб і так само мої колеги. Тобто уявіть собі, яка це кількість. Частині людей відмовляють у госпіталізації через дефіцит місць, оскільки вони не потребують кисневої підтримки», – додав він.

    Раніше Петров заявляв, що мутований штам коронавірусу зафіксували на Закарпатті.

    Як повідомлялося, лікар-інфекціоніст, позаштатний спеціаліст МОЗ України Ольга Голубовська повідомила, що клінічний перебіг Covid-19 в черговий раз зазнав істотних змін. Зокрема, зросла частка молодих людей 30 + з важким перебігом захворювання.

    Теги: Закарпаття лікар Ольга Голубовська епідемія коронавірус
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