Відправили зразки за кордон: Степанов розповів, які штами Covid-19 є в Україні

Зараз Україна відправляє 350 зразків коронавірусу на перевірку до Лондона

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про штами коронавірусу, які зараз наявні в Україні.

«Щоб дослідити мутацію штамів, треба розкласти матеріал. Ми, на жаль, лише створюємо відповідні лабораторії. Водночас ми відправляємо зразки до світових лабораторій. В клініку «Шаріте» в Берлін ми відправили 200 зразків. З 48 нам уже прийшла відповідь, що у нас циркулює суто європейський італійський, іспанський штам, але мутованого британського і з ПАР у нас немає. Чекаємо на інші результати», – сказав глава МОЗ в ефірі каналу «Україна 24».

Степанов розповів, звідки та куди ще Україна направила зразки на дослідження штамів.

«Зараз відправляємо 350 зразків до Лондона. Окрім того, відібрали зразки на Івано-Франківщині та віддали в Інститут мікробіології, вони будуть довше робити, потрібно складне дороге обладнання», – додав очільник МОЗ.

Нагадаємо, в Україні офіційно ще не підтверджена поява нового штаму коронавірусу, але лікарі вже повідомляють про нього.

Як повідомлялося, лікар-інфекціоніст, позаштатний спеціаліст МОЗ України Ольга Голубовська повідомила, що клінічний перебіг Covid-19 в черговий раз зазнав істотних змін. Зокрема, зросла частка молодих людей 30 + з важким перебігом захворювання.