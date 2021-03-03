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    Відправили зразки за кордон: Степанов розповів, які штами Covid-19 є в Україні

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    Україна направляє&nbsp;зразки Covid-19 до світових лабораторій - Відправили зразки за кордон: Степанов розповів, які штами Covid-19 є в Україні
    Україна направляє зразки Covid-19 до світових лабораторій

    Зараз Україна відправляє 350 зразків коронавірусу на перевірку до Лондона

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про штами коронавірусу, які зараз наявні в Україні.

    «Щоб дослідити мутацію штамів, треба розкласти матеріал. Ми, на жаль, лише створюємо відповідні лабораторії. Водночас ми відправляємо зразки до світових лабораторій. В клініку «Шаріте» в Берлін ми відправили 200 зразків. З 48 нам уже прийшла відповідь, що у нас циркулює суто європейський італійський, іспанський штам, але мутованого британського і з ПАР у нас немає. Чекаємо на інші результати», – сказав глава МОЗ в ефірі каналу «Україна 24».

    Степанов розповів, звідки та куди ще Україна направила зразки на дослідження штамів.

    «Зараз відправляємо 350 зразків до Лондона. Окрім того, відібрали зразки на Івано-Франківщині та віддали в Інститут мікробіології, вони будуть довше робити, потрібно складне дороге обладнання», – додав очільник МОЗ.

    Нагадаємо, в Україні офіційно ще не підтверджена поява нового штаму коронавірусу, але лікарі вже повідомляють про нього.

    Як повідомлялося, лікар-інфекціоніст, позаштатний спеціаліст МОЗ України Ольга Голубовська повідомила, що клінічний перебіг Covid-19 в черговий раз зазнав істотних змін. Зокрема, зросла частка молодих людей 30 + з важким перебігом захворювання.

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      Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр медицина Україна Максим Степанов Берлін коронавірус
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