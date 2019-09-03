Букерівська премія-2019: журі оголосило шорт-лист номінантів



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Букерівську премію з художньої літератури вперше присудили в 1969 році

Переможця оголосять 14 жовтня в Лондоні

Журі Букерівської премії назвали авторів, які потрапили до короткого списку конкурсу в 2019 році.

Про це йдеться на сайті The Booker Prize.

До короткого списку потрапили твори шістьох письменників.

«Заповіти», Маргарет Етвуд

«Кіхотт», Салман Рушді

«Качки, Ньюберіпорт», Люсі Еллманн

«Дівчина, Жінка, Інше», Бернардин Еварісто

«Оркестр меншин», Чигозі Обіома

«10 хвилин 38 секунд у цьому дивному світі», Еліф Шафак

Перелік претендентів на премію обрали зі 151 книжки, що опублікували у Великій Британії та Ірландії з 1 жовтя 2018 року до 30 вересня 2019 року

Усі автори шорт-листу отримають 2500 фунтів стерлінгів і спеціальне видання свого твору.

Переможця оголосять 14 жовтня в Лондоні. Церемонію нагородження буде транслювати BBC.

Букерівську премію з художньої літератури вперше присудили в 1969 році. Нею нагороджували письменників і письменниць будь-якої національності, які пишуть англійською мовою та публікують свої твори у Великій Британії та Ірландії.