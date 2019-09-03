Букерівська премія-2019: журі оголосило шорт-лист номінантів
Переможця оголосять 14 жовтня в Лондоні
Журі Букерівської премії назвали авторів, які потрапили до короткого списку конкурсу в 2019 році.
Про це йдеться на сайті The Booker Prize.
До короткого списку потрапили твори шістьох письменників.
- «Заповіти», Маргарет Етвуд
- «Кіхотт», Салман Рушді
- «Качки, Ньюберіпорт», Люсі Еллманн
- «Дівчина, Жінка, Інше», Бернардин Еварісто
- «Оркестр меншин», Чигозі Обіома
- «10 хвилин 38 секунд у цьому дивному світі», Еліф Шафак
Перелік претендентів на премію обрали зі 151 книжки, що опублікували у Великій Британії та Ірландії з 1 жовтя 2018 року до 30 вересня 2019 року
Усі автори шорт-листу отримають 2500 фунтів стерлінгів і спеціальне видання свого твору.
Переможця оголосять 14 жовтня в Лондоні. Церемонію нагородження буде транслювати BBC.
Букерівську премію з художньої літератури вперше присудили в 1969 році. Нею нагороджували письменників і письменниць будь-якої національності, які пишуть англійською мовою та публікують свої твори у Великій Британії та Ірландії.