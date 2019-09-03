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    У світі

    Букерівська премія-2019: журі оголосило шорт-лист номінантів

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    Букерівську премію з художньої літератури вперше присудили в 1969 році - Букерівська премія-2019: журі оголосило шорт-лист номінантів
    Букерівську премію з художньої літератури вперше присудили в 1969 році

    Переможця оголосять 14 жовтня в Лондоні

    Журі Букерівської премії назвали авторів, які потрапили до короткого списку конкурсу в 2019 році.

    Про це йдеться на сайті The Booker Prize.

    До короткого списку потрапили твори шістьох письменників.

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    • «Заповіти», Маргарет Етвуд
    • «Кіхотт», Салман Рушді
    • «Качки, Ньюберіпорт», Люсі Еллманн
    • «Дівчина, Жінка, Інше», Бернардин Еварісто
    • «Оркестр меншин», Чигозі Обіома
    • «10 хвилин 38 секунд у цьому дивному світі», Еліф Шафак

    Перелік претендентів на премію обрали зі 151 книжки, що опублікували у Великій Британії та Ірландії з 1 жовтя 2018 року до 30 вересня 2019 року

    Усі автори шорт-листу отримають 2500 фунтів стерлінгів і спеціальне видання свого твору.

    Переможця оголосять 14 жовтня в Лондоні. Церемонію нагородження буде транслювати BBC.

    Букерівську премію з художньої літератури вперше присудили в 1969 році. Нею нагороджували письменників і письменниць будь-якої національності, які пишуть англійською мовою та публікують свої твори у Великій Британії та Ірландії.

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