Опубликованные яркие фото участников Burning Man



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В пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада стартовал 34 фестиваль Burning Man, который продлится до 3 сентября

В 2019 году фестиваль музыки и искусства посвятили метаморфозам. Гостям предлагают вспомнить творчество Кафки и Овидия, приглашают посетить библиотеку The Flybrary в виде человеческой головы, где можно читать не только книги, но и людей.

За восемь дней феста посетители устроят различные перформансы, представят арт-объекты, а также продемонстрируют собственный необычный транспорт.

Каждый год Burning Man посещает несколько десятков тысяч участников. В этом году на нем представлен и украинский проект: «Сад теплых детей» - инсталляцию из металлических «деревьев», внутри которых находятся глиняные фигурки детей.

Стоит отметить, что территория фестиваля свободна от денег и продаж, поэтому о питании, жилье и другие нужды участники заботятся сами.

Билет на мероприятие, как и перелет в США, не из дешевых, но хотя бы прикоснуться к этому зрелищного действа можно благодаря фото участников из социальных сетей.

В приложении maps.me появилось пять маршрутов, которые помогут участникам сориентироваться в пустыне, найти интересующие их арт-объекты и важные точки фестиваля.

Главный маршрут проходит по инсталляциям и включает в себя все основные арт-объекты Burning Man 2019.

Джерело: tsn.ua