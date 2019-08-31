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    Опубликованные яркие фото участников Burning Man

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    Опубликованные яркие фото участников Burning Man
    instagram.com/welovetechno24_7

    В пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада стартовал 34 фестиваль Burning Man, который продлится до 3 сентября

    В 2019 году фестиваль музыки и искусства посвятили метаморфозам. Гостям предлагают вспомнить творчество Кафки и Овидия, приглашают посетить библиотеку The Flybrary в виде человеческой головы, где можно читать не только книги, но и людей.

    За восемь дней феста посетители устроят различные перформансы, представят арт-объекты, а также продемонстрируют собственный необычный транспорт.

    Каждый год Burning Man посещает несколько десятков тысяч участников. В этом году на нем представлен и украинский проект: «Сад теплых детей» - инсталляцию из металлических «деревьев», внутри которых находятся глиняные фигурки детей.

    Стоит отметить, что территория фестиваля свободна от денег и продаж, поэтому о питании, жилье и другие нужды участники заботятся сами.

    Билет на мероприятие, как и перелет в США, не из дешевых, но хотя бы прикоснуться к этому зрелищного действа можно благодаря фото участников из социальных сетей.

    В приложении maps.me появилось пять маршрутов, которые помогут участникам сориентироваться в пустыне, найти интересующие их арт-объекты и важные точки фестиваля.

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    instagram.com/sherpieksma
    instagram.com/wordpressdotcom
    instagram.com/906world
    instagram.com/doreenseidel
    instagram.com/doreenseidel
    instagram.com/doreenseidel
    instagram.com/rebecca__paigeee
    instagram.com/nickilange
    instagram.com/itsrami94
    instagram.com/alexplaise
    instagram.com/waykool.gear
    instagram.com/alexdni
    instagram.com/welovetechno24_7
    instagram.com/themisschris
    instagram.com/aceritalia
    instagram.com/gruni_ce
    instagram.com/eventdetector
    instagram.com/eventdetector
    instagram.com/eventdetector
    instagram.com/eventdetector
    instagram.com/eventdetector

    Главный маршрут проходит по инсталляциям и включает в себя все основные арт-объекты Burning Man 2019.

    Джерело: tsn.ua

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