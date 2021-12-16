Москва фінансувала вбивство Кеннеді? Вашингтон розсекретив нові матеріали

Польський водій посольства СРСР в Австралії заявляв що радянська влада може бути причетна до вбивства президента США Джона Кеннеді

Польський водій посольства СРСР в Австралії заявляв що радянська влада може бути причетна до вбивства президента США Джона Кеннеді

З дозволу влади оприлюднено майже 1500 раніше закритих документів

Національне управління архівів та документації США в середу, 15 грудня, розкрило нові документи, що стосуються вбивства у 1963 році президента США Джона Кеннеді. Матеріали доступні на сайті відомства.

«Національне управління архівів і записів обробляє записи, що раніше утримувалися, щодо вбивства Джона Ф. Кеннеді на виконання меморандуму президента Джо Байдена, що вимагає оприлюднити допустимі до розголошення записи до 15 грудня 2021 року. Національні архіви опублікували записи онлайн», – йдеться в повідомленні.

З дозволу влади оприлюднено майже 1500 раніше закритих документів. Це різні записки, слідчі звіти та інша документація, підготовлена ЦРУ, ФБР, Держдепом та Пентагоном.

Так, польський водій посольства СРСР в Австралії повідомив американському диппредставництву, що радянська влада може бути причетна до вбивства президента США Джона Кеннеді. Свідчення були зроблені через два дні після злочину.

Чоловік заявив, що Москва нібито має відношення до вбивства Кеннеді. За його словами, радянський уряд причетний до фінансування злочину.

«Ця людина в процесі обговорення тем, що представляють інтерес для розвідки, торкнулася можливості того, що радянський уряд фінансував вбивство президента Кеннеді», – йдеться у звіті ЦРУ.

Джерело вказане як «польський водій радянського посольства в місті». У документі також наголошується, що телефонний дзвінок перегукується з анонімним дзвінком, який був зроблений 15 жовтня 1962 року. Відсилання на такі дані є і в інших звітах ЦРУ.

У 2022 році буде оцінено можливість публікації ще 14 тисяч записів. У разі схвалення їхній вихід очікується не раніше 15 грудня.

Як відомо, з 1992 року, коли було ухвалено закон про оприлюднення матеріалів розслідування, національні архіви опублікували понад 250 тисяч відповідних документів, або 90% усіх даних.

Нагадаємо, Джона Кеннеді було застрелено в Далласі, штат Техас, 22 листопада 1963 року. За даними слідства, вбивство скоїв Лі Харві Освальд, якого застрелили за два дні після затримання. Однак не всі у США прийняли офіційну версію, у зв'язку із чим з'явилося багато інших теорій, у тому числі змова американських чи радянських спецслужб.