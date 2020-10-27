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    У світі

    Центр Парижа евакуювали через загрозу вибуху біля Ейфелевої вежі

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    У парку біля Ейфелевої вежі також було проведено евакуацію після виявлення сумки з боєприпасам - Центр Парижа евакуювали через загрозу вибуху біля Ейфелевої вежі
    У парку біля Ейфелевої вежі також було проведено евакуацію після виявлення сумки з боєприпасам

    Тріумфальна арка та навколишні райони були евакуйовані у зв'язку з попередженням про вибух бомби

    У районах навколо Тріумфальної арки та Ейфелевої вежі в Парижі відбулася евакуація через загрозу вибуху.

    Про це повідомляє агенція Reuters.

    Тріумфальна арка та навколишні райони були евакуйовані у зв'язку з попередженням про вибух бомби, але згодом рух транспорту повернувся до норми, повідомили у поліції.

    Зазначається, що у парку біля Ейфелевої вежі також було проведено евакуацію після виявлення сумки з боєприпасами.

    До слова, п’яний киянин «замінував» автозаправку.

    Також повідомлялося, працівники поліції затримали чоловіка, який повідомив про «замінування» білоцерківського ринку.

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