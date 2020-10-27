Центр Парижа евакуювали через загрозу вибуху біля Ейфелевої вежі



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У парку біля Ейфелевої вежі також було проведено евакуацію після виявлення сумки з боєприпасам

Тріумфальна арка та навколишні райони були евакуйовані у зв'язку з попередженням про вибух бомби

У районах навколо Тріумфальної арки та Ейфелевої вежі в Парижі відбулася евакуація через загрозу вибуху.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Тріумфальна арка та навколишні райони були евакуйовані у зв'язку з попередженням про вибух бомби, але згодом рух транспорту повернувся до норми, повідомили у поліції.

Зазначається, що у парку біля Ейфелевої вежі також було проведено евакуацію після виявлення сумки з боєприпасами.

До слова, п’яний киянин «замінував» автозаправку.

Також повідомлялося, працівники поліції затримали чоловіка, який повідомив про «замінування» білоцерківського ринку.