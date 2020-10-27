Центр Парижа евакуювали через загрозу вибуху біля Ейфелевої вежі
Тріумфальна арка та навколишні райони були евакуйовані у зв'язку з попередженням про вибух бомби
У районах навколо Тріумфальної арки та Ейфелевої вежі в Парижі відбулася евакуація через загрозу вибуху.
Про це повідомляє агенція Reuters.
Тріумфальна арка та навколишні райони були евакуйовані у зв'язку з попередженням про вибух бомби, але згодом рух транспорту повернувся до норми, повідомили у поліції.
Зазначається, що у парку біля Ейфелевої вежі також було проведено евакуацію після виявлення сумки з боєприпасами.
До слова, п’яний киянин «замінував» автозаправку.
Також повідомлялося, працівники поліції затримали чоловіка, який повідомив про «замінування» білоцерківського ринку.