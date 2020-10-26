На Київщині бездомний «замінував» ринок



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Поліцейські помістили затриманого в ізолятор тимчасового тримання

Поліцейські встановили та затримали «мінера»

Працівники поліції затримали чоловіка, який повідомив про «замінування» білоцерківського ринку.

Ним виявився чоловік без постійного місця проживання, наразі 47-річний порушник затриманий у порядку ст. 208 КПК України і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Чолов’яга зателефонував на спецлінію поліції «102» і повідомив, що у місті Біла Церква замінований ринок. За вказаною адресою працювали патрульна поліція, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, факт замінування не підтвердився.

Вже за кілька годин поліцейські встановили та затримали «мінера». Правоохоронці вилучили в нього мобільний телефон та сім-карту.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Вирішується питання повідомлення затриманому про підозру, суд обере для нього запобіжний захід.

Як повідомлялося, на Київщині поліція затримала псевдомінера, який погрожував підірвати будівлю однієї з місцевих державних установ, якщо поліцейські не розшукають його кохану.