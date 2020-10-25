Невідомі вже вісім разів «мінували» виборчі дільниці
Всі повідомлення про мінування виявились фейками
Станом на 15 годину Національна поліція отримала 8 повідомлень про замінування виборчих дільниць, жодне з яких не підтвердилося.
Про це повідомив під час брифінгу очільник Національної поліції Ігор Клименко.
Він нагадав, що у день виборів працюють вибухотехнічні групи як Національної поліції, так і Державної служби з надзвичайних ситуацій.
«На сьогодні у нас уже «мінували» 8 разів. Національна поліція не зупиняла процес волевиявлення, дуже швидко і оперативно перевірила ці факти, вони виявилися фейками», - сказав Клименко.
Наразі поліція встановлює, хто дзвонив, з якою метою.
«Але в той же час ми тримаємо порядок», - зазначив Клименко.
Як повідомлялося, у ніч на 25 жовтня на вулиці Зої Гайдай в Оболонському районі Києва невідомий кинув предмет, який вибухнув біля офісного приміщення.
Станом на 12:00 поліція відкрила 14 кримінальних справ через порушення в день виборів.