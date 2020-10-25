  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    Невідомі вже вісім разів «мінували» виборчі дільниці

    • Розсилка
    У день виборів працюють вибухотехнічні групи&nbsp; - Невідомі вже вісім разів «мінували» виборчі дільниці
    У день виборів працюють вибухотехнічні групи 

    Всі повідомлення про мінування виявились фейками

    Станом на 15 годину Національна поліція отримала 8 повідомлень про замінування виборчих дільниць, жодне з яких не підтвердилося.

    Про це повідомив під час брифінгу очільник Національної поліції Ігор Клименко.

    Він нагадав, що у день виборів працюють вибухотехнічні групи як Національної поліції, так і Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    «На сьогодні у нас уже «мінували» 8 разів. Національна поліція не зупиняла процес волевиявлення, дуже швидко і оперативно перевірила ці факти, вони виявилися фейками», - сказав Клименко.

    Наразі поліція встановлює, хто дзвонив, з якою метою.

    «Але в той же час ми тримаємо порядок», - зазначив Клименко.

    Як повідомлялося, у ніч на 25 жовтня на вулиці Зої Гайдай в Оболонському районі Києва невідомий кинув предмет, який вибухнув біля офісного приміщення.

    Станом на 12:00 поліція відкрила 14 кримінальних справ через порушення в день виборів. 

    Національна поліція України кримінал вибори замінування Ігор Клименко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies