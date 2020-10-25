Невідомі вже вісім разів «мінували» виборчі дільниці



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У день виборів працюють вибухотехнічні групи

Всі повідомлення про мінування виявились фейками

Станом на 15 годину Національна поліція отримала 8 повідомлень про замінування виборчих дільниць, жодне з яких не підтвердилося.

Про це повідомив під час брифінгу очільник Національної поліції Ігор Клименко.

Він нагадав, що у день виборів працюють вибухотехнічні групи як Національної поліції, так і Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«На сьогодні у нас уже «мінували» 8 разів. Національна поліція не зупиняла процес волевиявлення, дуже швидко і оперативно перевірила ці факти, вони виявилися фейками», - сказав Клименко.

Наразі поліція встановлює, хто дзвонив, з якою метою.

«Але в той же час ми тримаємо порядок», - зазначив Клименко.

Як повідомлялося, у ніч на 25 жовтня на вулиці Зої Гайдай в Оболонському районі Києва невідомий кинув предмет, який вибухнув біля офісного приміщення.

Станом на 12:00 поліція відкрила 14 кримінальних справ через порушення в день виборів.