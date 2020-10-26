П’яний киянин «замінував» автозаправку



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54-річний затриманий киянин причину вчинку пояснити не зміг Фото: Нацполіція

Оперативники столичної поліції затримали псевдомінера

До чергової Солом’янського управління поліції Києва зателефонував невідомий та повідомив, що будівля автозаправної станції на проспекті Перемоги замінована. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейські ретельно оглянули приміщення АЗС і прилеглу територію. У ході перевірки правоохоронці жодних небезпечних предметів чи речовин не виявили.

Як розповів начальник відділу поліції № 2 з обслуговування мікрорайону Шулявка Солом’янського району Києва Олег Клименко, після проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку встановили особу, що повідомила про псевдо мінування. «Правопорушником виявився 54-річний киянин, якого затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України у Шевченківському районі біля місця проживання. Чоловік знаходився з ознаками алкогольного сп’яніння, причину вчинку пояснити не зміг», - повідомив правоохоронець.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Фігуранту загрожує від двох до шести років позбавлення волі.

Як повідомлялося, працівники поліції затримали чоловіка, який повідомив про «замінування» білоцерківського ринку.