Чаус пішов. Молдова почала розслідування викрадення українського судді

Як скандал вплине на стосунки двох держав?

Викрадення у центрі Кишинева українського судді-утікача Миколи Чауса буде розслідувати спеціальна комісія молдовського парламенту. Після низки публікацій у місцевих ЗМІ про начебто причетність українських спецслужб, ситуація отримала неабияку перспективу перерости у міжнародний скандал. Так може дійсно статися, якщо молдовські депутати традиційно не пересваряться між собою. Подробиці – у матеріалі «Главкома».

9 квітня парламент Республіки Молдова створив спеціальну комісію, яка впродовж двох місяців буде розслідувати обставини чи то зникнення, чи то викрадення громадянина України, колишнього судді Дніпровського районного суду міста Києва Миколи Чауса. Інцидент стався на початку квітня. У мережі інтернет навіть було опубліковане відео, на якому людину, схожу за зовнішніми ознаками на пана Чауса, заштовхують в автомобіль посеред білого дня у центрі молдовської столиці.

Голова спеціальної комісії Васілє Нестасє, депутат від фракції Platforma DA каже, братиметься до уваги інформація, яку офіційно надаватимуть органи безпеки та правопорядку.

«Ми офіційно почнемо роботу з 12 квітня. Викличемо представників державних органів, які повинні забезпечувати нашу безпеку. Те, що сталося нещодавно в центрі нашої столиці, — це кричущий факт. Ми постараємося розібратися в цьому без будь-якої політики», — відмітив, Васілє Нестасє.

Микола Чаус втік у Молдову у 2016 році після того, як у його дворі співробітники НАБУ знайшли банки набиті грошима. Через деякий час Верховна Рада дозволила притягнути Чауса до відповідальності. Тоді це завершилось нічим, бо судді вдалося втекти у сусідню Молдову.

Минулого тижня «Главком» поспілкувався із адвокатом Миколи Чауса в Кишиневі. Інтерв’ю із захисником можна прочитати тут.

Версії

На ситуацію з Чаусом миттєво відреагувала президентка Республіки Майя Санду. Вона закликала встановити всі обставини викрадення в найкоротші терміни. Після заяви на найвищому рівні, міністр внутрішніх справ Молдови Павел Войку відзвітував, що органи правопорядку встановили факти, які свідчать про причетність до викрадення іноземних осіб.

Натяки на причетність українських спецслужб стали більш очевидними після низки публікацій у ЗМІ. Наприклад, у матеріалах йшлося про те, що для викрадення використовувався автомобіль посольства України. Інформація була оприлюднена у телграм-каналі Index, яку потім поширили у ЗМІ. Деякі молдовські видання пов’язували цей канал із проросійськими соціалістами.

«За кермом автомобіля Toyota RAV, який належить посольству України в Кишиневі, автомобіля, на якому був викрадений суддя Микола Чаус й нібито був перевезений в Україну, був військовий аташе посольства України в республіці Молдова Сергій Сметанюк», – йдеться у повідомленні.



Крім того у розслідуванні видання Rise йдеться, що до викрадення Чауса були причетні 10 осіб. Журналісти, посилаючись на власні джерела, стверджують, що особи, які начебто й викрали Миколу Чаусу, були причетні до української військової розвідки.



Загалом у спецкомісію стосовно питання зникнення Чауса ввійшли дев’ять депутатів із різних парламентських фракцій. У такому складі вони працюватимуть два місяці. Однак, як зізнаються самі депутати, особливих результатів від їхньої роботи чекати не варто, бо влада більше зацікавлена у тому, щоб якнайскоріше розпустити парламент та й самі парламентарі більше занепокоєні протистоянням президента та парламентської більшості.

Тому, схоже, що Чаусом будуть займатися поки Конституційний суд не висловить свою позицій щодо розпуску парламенту. Але якщо говорити суто про політичний аспект, то викрадення українського судді значно пожвавило внутрішній політичний дискурс Молдови, адже тема коронавірусу вже фактично втомила і громадян, і депутатів.

Внутрішній контекст

«Парламентська комісія — це такий «жанр», від якого не варто чекати ефективності», — каже депутат від президентської партії «Дія та солідарність» (PAS) Оазу Нантой. За його словами, у комісія лише продовжаться суперечки, які і без того точаться поміж депутатами парламенту. «Ми чекаємо, що Конституційний суд висловиться за його розпуск і тоді всім стане легше», — визнав Нантой.

Співрозмовники «Главкома» з опозиційних партій відзначають, що їх, в першу чергу, хвилює, чи було це спільною спецоперацією українських та молдовських спецслужб та чи знала про це президентка Мая Санду, адже під час її візиту до Києва ще минулого року питання Чауса обговорювалося із президентом України Володимиром Зеленським. Отже, попри інформацію від місцевого МВС про іноземний слід, опозиція, скоріш за все, битиме технологічно – по Санду.

«Нас цікавить, чи були в це залучені молдавські правоохоронні органи чи ні. Чи були ці дії узгоджені з органами влади чи ні. Ми хочемо дати оцінку нашим органам безпеки у світлі того, що стався такий кричущий випадок на території Республіки Молдова», – зазначив у розмові з «Главкомом» колишній «демократ», а зараз депутат від фракції Pro Moldova Владімір Чеботарь.

Оазу Нантой додав, що цим випадком мають займатися компетентні органи, а не депутатська комісія. «В нас є для цього СІБ (Служба інформації та безпеки, аналог української СБУ – «Главком»), прикордонники. Вони повинні надати нам інформацію, як пан Чаус взагалі потрапив на територію Молдови. Тоді ми зрозуміємо, хто його викрав і чи викрали його взагалі», – сказав Нантой.

До речі, Оазу Нанто, роблячи акцент на тому, як Чаус взагалі опинився в Молдову, дуже ймовірно натякав на причетність до цієї історії місцевої Демократичної партії та вихідців з неї.

Адже, у Молдові подейкують, що зникнення Чауса з України начебто було організоване у 2016 році президентом України Петром Порошенком та його добрим знайомим у сусідній Молдові Владом Плахотнюком, який тоді очолював Демпартію. А це все до того, що у партії Санду інсинуаціями також запаслися й в образу себе не дадуть.

Маріанна Присяжнюк, для «Главкома»